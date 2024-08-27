У Києві та ще 4 областях скасували екстрені відключення світла
Вівторок, 27 серпня 2024, 22:59
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях скасували екстрені відключення.
Джерело: ДТЕК у Telegram
Дослівно: "За командою Укренерго переходимо до графіків стабілізаційних відключень".
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Деталі: в ДТЕК пообіцяли, що в разі змін, будуть оперативно інформувати.
Нагадаємо: Перед цим в "Укренерго" повідомляли, що у середу 28 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.