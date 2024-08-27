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В Киеве и еще 4 областях отменили экстренные отключения света

Станислав ПогориловВторник, 27 августа 2024, 22:59
В Киеве и еще 4 областях отменили экстренные отключения света
Фото: Getty images

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях отменили экстренные отключения.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно: "По команде Укрэнерго переходим к графикам стабилизационных отключений".

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Детали: в ДТЭК пообещали, что в случае изменений, будут оперативно информировать.

Напомним: Перед этим в "Укрэнерго" сообщали, что в среду 28 августа графики отключения света будут применять в течение суток: будут выключать одновременно 2 очереди.

энергетикаКиев
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