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ЗСУ відбили 30 штурмів росіян на Покровському напрямку та знешкодили понад 260 окупантів

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 серпня 2024, 23:34
ЗСУ відбили 30 штурмів росіян на Покровському напрямку та знешкодили понад 260 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу на фронті відбулося 125 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, який ворог атакував 36 разів.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку точилося вісім боїв. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Ворожа атака досі продовжується.

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На Куп’янському напрямку впродовж дня відбулося 16 боєзіткнень. Ворог атакував біля Синьківки, Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Наразі тривають чотири атаки противника.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Невського та Новосадового. Сім боїв завершено, два – продовжуються.

На Сіверському напрямку оборонці української землі відбили ворожий наступ у районі Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку точилося 12 боїв неподалік Григорівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки. На цей момент триває одна штурмова дія противника. Ситуація під контролем наших військ.

На Торецькому напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Росіяни атакували позиції українських підрозділів біля Нью-Йорка та Торецька. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 36 боїв у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Наші захисники відбили 30 наступальних дій, шість - ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 266 окупантів, з них 110 -  безповоротно. Також знищено гаубицю, гранатомет, три БПЛа та одиницю спецтехніки. До того ж пошкоджено бойову машину піхоти, бойову броньовану машину, одну артсистему та чотири одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував позиції українців поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Старомихайлівки. Десять боєзіткнень завершено, п’ять - досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник здійснив шість безрезультатних спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледару, Водяного та Пречистівки.

На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху під час чотирьох наступальних дій біля Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку, двічі атакуючи позиції наших військ, противник зазнав поразки.

На інших напрямках - без особливих змін.

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