ВСУ отбили 30 штурмов россиян на Покровском направлении и обезвредили более 260 оккупантов
За сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений, самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, которое враг атаковал 36 раз.
Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Харьковском направлении шло восемь боев. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Волчанска. Вражеская атака до сих пор продолжается.
На Купянском направлении в течение дня произошло 16 боестолкновений. Враг атаковал возле Синьковки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Сейчас продолжаются четыре атаки противника.
На Лиманском направлении российские захватчики осуществили штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Семь боев завершены, два - продолжаются.
На Северском направлении защитники украинской земли отбили вражеское наступление в районе Верхнекаменского.
На Краматорском направлении велось 12 боев неподалеку Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки. На данный момент продолжается одно штурмовое действие противника. Ситуация под контролем наших войск.
На Торецком направлении произошло 16 боестолкновений. Россияне атаковали позиции украинских подразделений возле Нью-Йорка и Торецка. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.
На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отбили 30 наступательных действий, шесть - еще продолжаются.
Сегодня на этом направлении было обезврежено 266 оккупантов, из них 110 - безвозвратно. Также уничтожены гаубица, гранатомет, три БПЛа и единица спецтехники. К тому же повреждены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, одна артсистема и четыре единицы автотранспорта.
На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал позиции украинцев вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Старомихайловки. Десять боестолкновений завершены, пять - до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении противник совершил шесть безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Водяного и Пречистовки.
На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время четырех наступательных действий у Малой Токмачки и Роботино.
На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции наших войск, противник потерпел поражение.
На других направлениях - без особых изменений.