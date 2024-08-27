Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ отбили 30 штурмов россиян на Покровском направлении и обезвредили более 260 оккупантов

Станислав ПогориловВторник, 27 августа 2024, 23:34
ВСУ отбили 30 штурмов россиян на Покровском направлении и обезвредили более 260 оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений, самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, которое враг атаковал 36 раз.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении шло восемь боев. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Волчанска. Вражеская атака до сих пор продолжается.

Реклама:

На Купянском направлении в течение дня произошло 16 боестолкновений. Враг атаковал возле Синьковки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Сейчас продолжаются четыре атаки противника.

На Лиманском направлении российские захватчики осуществили штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Семь боев завершены, два - продолжаются.

На Северском направлении защитники украинской земли отбили вражеское наступление в районе Верхнекаменского.

ВИДЕО ДНЯ

На Краматорском направлении велось 12 боев неподалеку Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки. На данный момент продолжается одно штурмовое действие противника. Ситуация под контролем наших войск.

На Торецком направлении произошло 16 боестолкновений. Россияне атаковали позиции украинских подразделений возле Нью-Йорка и Торецка. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отбили 30 наступательных действий, шесть - еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 266 оккупантов, из них 110 - безвозвратно. Также уничтожены гаубица, гранатомет, три БПЛа и единица спецтехники. К тому же повреждены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, одна артсистема и четыре единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал позиции украинцев вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Старомихайловки. Десять боестолкновений завершены, пять - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник совершил шесть безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Водяного и Пречистовки.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время четырех наступательных действий у Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции наших войск, противник потерпел поражение.

На других направлениях - без особых изменений.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяРоссийские войска запустили ударные БпЛА

видеоВ Беларуси этой ночью сбивали российские «Шахеды»: поднимали истребители

США объявили санкции против Симоньян и российских хакеров за вмешательство в президентские выборы

дополнено«Перезагрузка правительства": фракция „Слуга народа“ определила, кто займет должности

Графики отключения света в четверг: ограничения будут легче

Шуфричу в суд вызвали врачей из-за плохого самочувствия

Все новости...
Вооруженные силы
Минобороны: Военные не получили гуманитарной помощи на 170 млн грн
В Польше объяснили, почему не сбили "воздушный объект", влетевший из Украины
Аполлон из Желтых Вод. Жизнь 19-летнего Богдана Лягова из ДРГ Святоши, павшей на Брянщине
Последние новости
08:34
теннисКиченок и Остапенко вышли в финал US Оpen-2024
08:33
За сутки на фронте было 138 боестолкновений, из них около сотни на Покровском и Кураховском направлениях
07:59
Госсекретарь США поблагодарил Кулебу за неутомимую работу во время исторических вызовов
07:44
Россияне били по Никопольщине – повредили птицекомплекс и админздание
07:41
Туск на румынском выступил в парламенте Молдовы, пообещал помощь со вступлением в ЕС
07:18
В Киеве прогремели взрывы и работает ПВО, в воздухе еще несколько дронов – Кличко
07:13
ВСУ за сутки отминусовали 1200 оккупантов и полторы сотни вражеской техники
06:09
В США из-за стрельбы в школе погибли двое учеников и двое учителей
05:07
обновляетсяРоссийские войска запустили ударные БпЛА
04:48
ISW напомнил, что международное гуманитарное право запрещает удары по гражданским
Все новости...
Реклама:
Реклама: