Зеленський створив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області
Вівторок, 27 серпня 2024, 23:57
Президент Володимир Зеленський своїм указом створив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області.
Джерело: указ президента №597/2024
Деталі: Згідно з указом, створено Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області, а також Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району цієї області.
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Генеральному штабу ЗСУ Запорізькій обласній державній адміністрації доручено здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.