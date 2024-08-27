Зеленський створив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області

Президент Володимир Зеленський своїм указом створив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області.

Джерело: указ президента №597/2024

Деталі: Згідно з указом, створено Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області, а також Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району цієї області.

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Генеральному штабу ЗСУ Запорізькій обласній державній адміністрації доручено здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.