Зеленский создал две городские военные администрации в Запорожской области
Вторник, 27 августа 2024, 23:57
Президент Владимир Зеленский своим указом создал две городские военные администрации в Запорожской области.
Источник: указ президента №597/2024
Детали: Согласно указу, создана Васильевская городская военная администрация Васильевского района Запорожской области, а также Пологовская городская военная администрация Пологовского района этой области.
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Генеральному штабу ВСУ Запорожской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.