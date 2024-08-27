Зеленский создал две городские военные администрации в Запорожской области

Президент Владимир Зеленский своим указом создал две городские военные администрации в Запорожской области.

Источник: указ президента №597/2024

Детали: Согласно указу, создана Васильевская городская военная администрация Васильевского района Запорожской области, а также Пологовская городская военная администрация Пологовского района этой области.

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Генеральному штабу ВСУ Запорожской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.