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США створили для українських F-16 нову версію РЕБ

Олена ІвашківСереда, 28 серпня 2024, 01:42
США створили для українських F-16 нову версію РЕБ
F-16, фото: Вікіпедія

США оновили засоби радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Данія, Норвегія та Нідерланди передадуть Україні. Оновлення проводила 68 ескадрилья радіоелектронної боротьби США, що базується у Флориді.

Джерело: 68 ескадрилья радіоелектронної боротьби США (68th Electronic Warfare Squadron)

Деталі: Як йдеться у повідомленні американських військових, для ефективної інтеграції F-16 до складу українських ВПС його підсистеми РЕБ потребували перепрограмування, щоб бути ефективними проти російських загроз. 

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Проблема, з якою зіткнувся 68-й EWS, була подвійною: систем, що використовуються на літаках F-16 немає на озброєнні США, а також стислі терміни, необхідні для оптимізації цих систем.

Для вирішення ситуації американські військові зібрали спеціальну команду, що складалася з досвідчених експертів і яскравих молодих інженерів. Їхнє перше завдання полягало в тому, щоб зрозуміти незнайому систему і те, як її перепрограмувати.

Тепер 68 EWS працюватиме на основі зворотного зв'язку з українцями, а перевірені в бою дані будуть використані для для покращення системи.

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Дослівно: "Працюючи разом з країнами-партнерами, 68-й EWS зміг протестувати і перевірити унікальні елементи, необхідні українцям, і навіть удосконалити процеси перепрограмування усіма сторонами".

Пряма мова директора 68-ї EWS: "Один F-16 з перепрограмованою капсулою сам по собі не забезпечить панування в повітрі, але він може дати вам невелику зону переваги в повітрі на деякий час для досягнення мети, яка має стратегічне значення і вплив".

ППОавіавійна
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