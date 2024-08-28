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США создали для украинских F-16 новую версию РЭБ

Алена ИвашкивСреда, 28 августа 2024, 01:42
США создали для украинских F-16 новую версию РЭБ
F-16, фото: Википедия

США обновили средства радиоэлектронной борьбы на истребителях F-16, которые Дания, Норвегия и Нидерланды передадут Украине. Обновление проводила 68 эскадрилья радиоэлектронной борьбы США, базирующаяся во Флориде.

Источник: 68 эскадрилья радиоэлектронной борьбы США (68th Electronic Warfare Squadron)

Детали: Как говорится в сообщении американских военных, для эффективной интеграции F-16 в состав украинских ВВС его подсистемы РЭБ требовали перепрограммирования, чтобы быть эффективными против российских угроз. 

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Проблема, с которой столкнулся 68-й EWS, была двойной: систем, используемых на самолетах F-16 нет на вооружении США, а также сжатые сроки, необходимые для оптимизации этих систем.

Для разрешения ситуации американские военные собрали специальную команду, состоявшую из опытных экспертов и ярких молодых инженеров. Их первая задача состояла в том, чтобы понять незнакомую систему и то, как ее перепрограммировать.

Теперь 68 EWS будет работать на основе обратной связи с украинцами, а проверенные в бою данные будут использованы для для улучшения системы.

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Дословно: "Работая вместе со странами-партнерами, 68-й EWS смог протестировать и проверить уникальные элементы, необходимые украинцам, и даже усовершенствовать процессы перепрограммирования всеми сторонами".

Прямая речь директора 68-й EWS: "Один F-16 с перепрограммированной капсулой сам по себе не обеспечит господство в воздухе, но он может дать вам небольшую зону преимущества в воздухе на некоторое время для достижения цели, которая имеет стратегическое значение и влияние".

ПВОавиавойна
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