ISW: Російські війська досягли значних успіхів на Покровському напрямку
Російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що російські війська просунулися більш ніж на два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій у північно-західну Новогродівку (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна.
Це свідчить про те, що російські війська додатково утримують позиції в центральній частині міста.
Інші геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили незначно просунулися на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопили Калинове (далі на південний схід від Покровська і південний схід від Новогродівки).
Ключові висновки ISW за 27 серпня:
- Російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.
- Найбільш боєздатні російські війська наразі підтримують російське просування в напрямку Покровська, а наступальні операції Росії є символом більш широкої російської теорії перемоги в Україні, яка ґрунтується на, здавалося б, нескінченному тактичному просуванні вперед. Постійне і цілковите надання Росією пріоритету Покровському напрямку, ймовірно, вплине на загальний бойовий потенціал Росії в Україні після будь-якого сценарію розвитку подій у Покровську, особливо з огляду на те, що Кремль намагається збалансувати здобутки в Покровську із захистом від українського вторгнення в Курську область.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Курська операція була частково спробою запобігти російській наступальній операції в Сумській або Чернігівській областях, і зазначив, що вона є одним з аспектів ширших зусиль України, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого дипломатичного врегулювання війни на основі принципів міжнародного права і непорушності територіальної цілісності України.
- 27 серпня українські війська спробували просунутися в два райони Бєлгородської області на тлі продовження українських наступальних операцій в Курській області.
- Російські офіційні особи спробували використати візит Генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі на Курську атомну електростанцію (КАЕС) для того, щоб представити Україну як таку, що загрожує радіологічним інцидентом, що може підірвати підтримку України з боку Заходу, розпалюючи безпідставні побоювання щодо вторгнення України в Курську область.
- Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підкреслив відданість Індії припиненню війни в Україні перед очільником Росії Володимиром Путіним після нещодавнього візиту Моді в Україну.
- Українські війська нещодавно просунулися вперед під Кремінною, а російські війська - під Торецьком, Покровськом та Донецьком.
- Як повідомляється, Курська операція збільшила бажання російських громадян підписувати контракти на військову службу з Міністерством оборони Росії.