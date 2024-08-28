Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Российские войска достигли значительных успехов на Покровском направлении

Алена ИвашкивСреда, 28 августа 2024, 05:10
ISW: Российские войска достигли значительных успехов на Покровском направлении
Карта: ISW

Российские войска достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций в северо-западную Новогродовку (к юго-востоку от Покровска) вдоль улицы Дубинина.

Реклама:

Это свидетельствует о том, что российские войска дополнительно удерживают позиции в центральной части города. 

Другие геолокационные кадры указывают на то, что российские силы незначительно продвинулись на юго-востоке Гродовки (к востоку от Покровска и северо-востоку от Новогродовки) и захватили Калиново (далее на юго-восток от Покровска и юго-восток от Новогродовки). 

Ключевые выводы ISW за 27 августа:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска.
  • Наиболее боеспособные российские войска в настоящее время поддерживают российское продвижение в направлении Покровска, а наступательные операции России являются символом более широкой российской теории победы в Украине, которая основывается на, казалось бы, бесконечном тактическом продвижении вперед. Постоянное и полное предоставление Россией приоритета Покровскому направлению, вероятно, повлияет на общий боевой потенциал России в Украине после любого сценария развития событий в Покровске, особенно учитывая то, что Кремль пытается сбалансировать достижения в Покровске с защитой от украинского вторжения в Курскую область.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Курская операция была частично попыткой предотвратить российскую наступательную операцию в Сумской или Черниговской областях, и отметил, что она является одним из аспектов более широких усилий Украины, направленных на достижение справедливого и длительного дипломатического урегулирования войны на основе принципов международного права и нерушимости территориальной целостности Украины.
  • 27 августа украинские войска попытались продвинуться в два района Белгородской области на фоне продолжения украинских наступательных операций в Курской области.
  • Российские официальные лица попытались использовать визит Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси на Курскую атомную электростанцию (КАЭС) для того, чтобы представить Украину как угрожающую радиологическим инцидентом, что может подорвать поддержку Украины со стороны Запада, разжигая безосновательные опасения относительно вторжения Украины в Курскую область.
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул приверженность Индии прекращению войны в Украине перед главой России Владимиром Путиным после недавнего визита Моди в Украину.
  • Украинские войска недавно продвинулись вперед под Кременной, а российские войска - под Торецком, Покровском и Донецком.
  • Как сообщается, Курская операция увеличила желание российских граждан подписывать контракты на военную службу с Министерством обороны России.

ISW
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Заявления на увольнение подали три министра и глава Фонда госимущества

В Полтаве количество погибших возросло до 47, еще 206 человек ранены

Члены наблюдательного совета "Укрэнерго" увольняются: говорят о политическом давлении

Рада провалила голосование по увеличению налогов

фотоВо время визита Путина в Монголию протестующие развернули флаг Украины

Директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву

Все новости...
Deep State: Россияне пытаются взять в кольцо Угледар в Донецкой области
WSJ: Россия переместила 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия ATACMS
В Ростовской области России после громких взрывов горят две нефтебазы
В Воронежской области РФ беспилотник упал возле "взрывоопасных объектов": эвакуировали два села
Последние новости
17:38
СБУ не проверяла Гладкого перед назначением командующим Беспилотных сил: не получали запрос
17:33
Цены на нефть Brent упали до самого низкого уровня с декабря 2023 года
17:25
Генштаб: Враг наиболее активен на Кураховском направлении
17:25
В Беларуси анонсировали визит министров "некоторых стран ЕС"
17:23
Монголия заявила, что отказалась арестовывать Путина из-за энергетической зависимости
17:15
Заявления на увольнение подали три министра и глава Фонда госимущества
17:15
Кудрицкий отрицает, что его уволили из-за плохой защиты энергообъектов
17:12
Какие ответы дает книга советницы Залужного - главное из "Железного генерала" Людмилы Долгоновской
17:04
ФутболСтали известны потенциальные соперники "Динамо" в Юношеской Лиге УЕФА
17:00
В ВСУ изобрели новый метод сбивать российские дроны: как работают FPV-перехватчики
Все новости...
Реклама:
Реклама: