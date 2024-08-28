ISW: Российские войска достигли значительных успехов на Покровском направлении

Российские войска достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций в северо-западную Новогродовку (к юго-востоку от Покровска) вдоль улицы Дубинина.

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Это свидетельствует о том, что российские войска дополнительно удерживают позиции в центральной части города.

Другие геолокационные кадры указывают на то, что российские силы незначительно продвинулись на юго-востоке Гродовки (к востоку от Покровска и северо-востоку от Новогродовки) и захватили Калиново (далее на юго-восток от Покровска и юго-восток от Новогродовки).

Ключевые выводы ISW за 27 августа:

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