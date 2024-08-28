ISW: Российские войска достигли значительных успехов на Покровском направлении
Российские войска достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций в северо-западную Новогродовку (к юго-востоку от Покровска) вдоль улицы Дубинина.
Это свидетельствует о том, что российские войска дополнительно удерживают позиции в центральной части города.
Другие геолокационные кадры указывают на то, что российские силы незначительно продвинулись на юго-востоке Гродовки (к востоку от Покровска и северо-востоку от Новогродовки) и захватили Калиново (далее на юго-восток от Покровска и юго-восток от Новогродовки).
Ключевые выводы ISW за 27 августа:
- Российские войска достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска.
- Наиболее боеспособные российские войска в настоящее время поддерживают российское продвижение в направлении Покровска, а наступательные операции России являются символом более широкой российской теории победы в Украине, которая основывается на, казалось бы, бесконечном тактическом продвижении вперед. Постоянное и полное предоставление Россией приоритета Покровскому направлению, вероятно, повлияет на общий боевой потенциал России в Украине после любого сценария развития событий в Покровске, особенно учитывая то, что Кремль пытается сбалансировать достижения в Покровске с защитой от украинского вторжения в Курскую область.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Курская операция была частично попыткой предотвратить российскую наступательную операцию в Сумской или Черниговской областях, и отметил, что она является одним из аспектов более широких усилий Украины, направленных на достижение справедливого и длительного дипломатического урегулирования войны на основе принципов международного права и нерушимости территориальной целостности Украины.
- 27 августа украинские войска попытались продвинуться в два района Белгородской области на фоне продолжения украинских наступательных операций в Курской области.
- Российские официальные лица попытались использовать визит Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси на Курскую атомную электростанцию (КАЭС) для того, чтобы представить Украину как угрожающую радиологическим инцидентом, что может подорвать поддержку Украины со стороны Запада, разжигая безосновательные опасения относительно вторжения Украины в Курскую область.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул приверженность Индии прекращению войны в Украине перед главой России Владимиром Путиным после недавнего визита Моди в Украину.
- Украинские войска недавно продвинулись вперед под Кременной, а российские войска - под Торецком, Покровском и Донецком.
- Как сообщается, Курская операция увеличила желание российских граждан подписывать контракты на военную службу с Министерством обороны России.