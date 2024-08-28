Макрон за ланчем у 2018 році пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ

У 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим і за ланчем пропонував йому перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа. Дуров тоді від пропозиції відмовився.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами одного з співрозмовників, французький лідер навіть обговорював можливість надання йому французького громадянства.

Реклама:

Як зазначено у публікації, Дуров тоді від пропозиції Макрона відмовився. Водночас у 2021 році росіянин все ж отримав французьке громадянство.

Крім того, за рік до цієї зустрічі французькі спецслужби провели спільну операцію з ОАЕ, в результаті якої був зламаний iPhone Дурова, стверджують люди, знайомі з цією справою.

Шпигунська операція, про яку також не повідомлялося раніше, мала кодову назву "Фіолетова музика".

ВІДЕО ДНЯ

Французькі силовики були вкрай стурбовані тим, що "Ісламська держава" використовує Telegram для вербування бойовиків і планування атак.

За словами людини, близької до Дурова, компанія роками ігнорувала виклики і судові накази, надіслані правоохоронними органами, які накопичувалися на рідко перевіреній електронній адресі компанії.

"Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні дискусії з Макроном або злом телефону Дурова відіграли якусь роль у його затриманні, ці деталі проливають нове світло на довгі і складні стосунки Дурова з Францією та ОАЕ", – йдеться у публікації.

Нагадаємо: