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Макрон за ланчем у 2018 році пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 28 серпня 2024, 09:34
Макрон за ланчем у 2018 році пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ
Еманюель Макрон, фото: Getty Images

У 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим і за ланчем пропонував йому перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа. Дуров тоді від пропозиції відмовився.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами одного з співрозмовників, французький лідер навіть обговорював можливість надання йому французького громадянства.

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Як зазначено у публікації, Дуров тоді від пропозиції Макрона відмовився. Водночас у 2021 році росіянин все ж отримав французьке громадянство.

Крім того, за рік до цієї зустрічі французькі спецслужби провели спільну операцію з ОАЕ, в результаті якої був зламаний iPhone Дурова, стверджують люди, знайомі з цією справою.

Шпигунська операція, про яку також не повідомлялося раніше, мала кодову назву "Фіолетова музика".

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Французькі силовики були вкрай стурбовані тим, що "Ісламська держава" використовує Telegram для вербування бойовиків і планування атак.

За словами людини, близької до Дурова, компанія роками ігнорувала виклики і судові накази, надіслані правоохоронними органами, які накопичувалися на рідко перевіреній електронній адресі компанії.

"Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні дискусії з Макроном або злом телефону Дурова відіграли якусь роль у його затриманні, ці деталі проливають нове світло на довгі і складні стосунки Дурова з Францією та ОАЕ", – йдеться у публікації.

Нагадаємо:

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