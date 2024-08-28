Макрон за ланчем у 2018 році пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ
У 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим і за ланчем пропонував йому перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа. Дуров тоді від пропозиції відмовився.
Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами одного з співрозмовників, французький лідер навіть обговорював можливість надання йому французького громадянства.
Як зазначено у публікації, Дуров тоді від пропозиції Макрона відмовився. Водночас у 2021 році росіянин все ж отримав французьке громадянство.
Крім того, за рік до цієї зустрічі французькі спецслужби провели спільну операцію з ОАЕ, в результаті якої був зламаний iPhone Дурова, стверджують люди, знайомі з цією справою.
Шпигунська операція, про яку також не повідомлялося раніше, мала кодову назву "Фіолетова музика".
Французькі силовики були вкрай стурбовані тим, що "Ісламська держава" використовує Telegram для вербування бойовиків і планування атак.
За словами людини, близької до Дурова, компанія роками ігнорувала виклики і судові накази, надіслані правоохоронними органами, які накопичувалися на рідко перевіреній електронній адресі компанії.
"Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні дискусії з Макроном або злом телефону Дурова відіграли якусь роль у його затриманні, ці деталі проливають нове світло на довгі і складні стосунки Дурова з Францією та ОАЕ", – йдеться у публікації.
Нагадаємо:
- У Франції у суботу ввечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.
- Офіційно ситуацію не коментували майже дві доби, після чого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram не має під собою політичних підстав.
- Раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС.