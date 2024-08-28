Макрон за ланчем в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж - WSJ

В 2018 году президент Франции Эманюэль Макрон встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым и за ланчем предлагал ему перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж. Дуров тогда от предложения отказался.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам одного из собеседников, французский лидер даже обсуждал возможность предоставления ему французского гражданства.

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Как указано в публикации, Дуров тогда от предложения Макрона отказался. В то же время в 2021 году россиянин все же получил французское гражданство.

Кроме того, за год до этой встречи французские спецслужбы провели совместную операцию с ОАЭ, в результате которой был взломан iPhone Дурова, утверждают люди, знакомые с этим делом.

Шпионская операция, о которой также не сообщалось ранее, имела кодовое название "Фиолетовая музыка".

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Французские силовики были крайне обеспокоены тем, что "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.

По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала вызовы и судебные приказы, направленные правоохранительными органами, которые накапливались на редко проверяемом электронном адресе компании.

"Хотя нет никаких признаков того, что эти предыдущие дискуссии с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли какую-то роль в его задержании, эти детали проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ", – говорится в публикации.

Напомним: