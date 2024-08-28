Макрон за ланчем в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж - WSJ
В 2018 году президент Франции Эманюэль Макрон встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым и за ланчем предлагал ему перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж. Дуров тогда от предложения отказался.
Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам одного из собеседников, французский лидер даже обсуждал возможность предоставления ему французского гражданства.
Как указано в публикации, Дуров тогда от предложения Макрона отказался. В то же время в 2021 году россиянин все же получил французское гражданство.
Кроме того, за год до этой встречи французские спецслужбы провели совместную операцию с ОАЭ, в результате которой был взломан iPhone Дурова, утверждают люди, знакомые с этим делом.
Шпионская операция, о которой также не сообщалось ранее, имела кодовое название "Фиолетовая музыка".
Французские силовики были крайне обеспокоены тем, что "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.
По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала вызовы и судебные приказы, направленные правоохранительными органами, которые накапливались на редко проверяемом электронном адресе компании.
"Хотя нет никаких признаков того, что эти предыдущие дискуссии с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли какую-то роль в его задержании, эти детали проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ", – говорится в публикации.
Напомним:
- Во Франции в субботу вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.
- Официально ситуацию не комментировали почти двое суток, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram не имеет под собой политических оснований.
- Ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.