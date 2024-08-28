Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон за ланчем в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж - WSJ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 28 августа 2024, 09:34
Макрон за ланчем в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж - WSJ
Эманюэль Макрон, фото: Getty Images

В 2018 году президент Франции Эманюэль Макрон встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым и за ланчем предлагал ему перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж. Дуров тогда от предложения отказался.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам одного из собеседников, французский лидер даже обсуждал возможность предоставления ему французского гражданства.

Реклама:

Как указано в публикации, Дуров тогда от предложения Макрона отказался. В то же время в 2021 году россиянин все же получил французское гражданство.

Кроме того, за год до этой встречи французские спецслужбы провели совместную операцию с ОАЭ, в результате которой был взломан iPhone Дурова, утверждают люди, знакомые с этим делом.

Шпионская операция, о которой также не сообщалось ранее, имела кодовое название "Фиолетовая музыка".

ВИДЕО ДНЯ

Французские силовики были крайне обеспокоены тем, что "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.

По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала вызовы и судебные приказы, направленные правоохранительными органами, которые накапливались на редко проверяемом электронном адресе компании.

"Хотя нет никаких признаков того, что эти предыдущие дискуссии с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли какую-то роль в его задержании, эти детали проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ", – говорится в публикации.

Напомним:

Макронинтернетсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
Макрон
Макрон после консультаций отклонил назначение премьера от левых
Французские левые обвинили Макрона в «перевороте» и пригрозили импичментом
Макрон призвал президента Ирана отказаться от "логики мести"
Последние новости
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
10:21
МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию
10:11
КолонкаКитайские турникеты и неквалифицированные врачи. Печальные выводы из Полтавы от медика "Госпитальеров"
09:59
ФутболУПЛ утвердила расписание матчей 7 тура чемпионата Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: