Росія оголосила в розшук ексдепутата Латвії Юрашса, який 2 роки воює за Україну

У Росії оголосили у розшук латвійського ексдепутата Юріса Юрашса, який під час повномасштабної російської агресії доєднався до Сил оборони України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Генпрокуратура РФ

Деталі: Безпосередньо у тексті зазначають, що обвинувальний висновок щодо Юрашса затвердила "прокуратура ДНР", звинувачуючи його за статтями російського кримінального кодексу у "найманстві" та "поширенні завідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування ЗС РФ".

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Підставами звинуваченнями на адресу 49-річного Юрашса назвали те, що він з серпня 2022 року добровольцем воює у Силах оборони України і отримує заробітну плату як військовий, та за його публікації в соцмережах та інтерв’ю про війну, зокрема про звірства російських військових у Бучі.

"Звинуваченого оголошено у міжнародний розшук, щодо нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – заявили у російській Генпрокуратурі, додавши, що справу буде заочно розглядати "Верховний суд ДНР".

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