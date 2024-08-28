Росія оголосила в розшук ексдепутата Латвії Юрашса, який 2 роки воює за Україну
У Росії оголосили у розшук латвійського ексдепутата Юріса Юрашса, який під час повномасштабної російської агресії доєднався до Сил оборони України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Генпрокуратура РФ
Деталі: Безпосередньо у тексті зазначають, що обвинувальний висновок щодо Юрашса затвердила "прокуратура ДНР", звинувачуючи його за статтями російського кримінального кодексу у "найманстві" та "поширенні завідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування ЗС РФ".
Підставами звинуваченнями на адресу 49-річного Юрашса назвали те, що він з серпня 2022 року добровольцем воює у Силах оборони України і отримує заробітну плату як військовий, та за його публікації в соцмережах та інтерв’ю про війну, зокрема про звірства російських військових у Бучі.
"Звинуваченого оголошено у міжнародний розшук, щодо нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – заявили у російській Генпрокуратурі, додавши, що справу буде заочно розглядати "Верховний суд ДНР".
Нагадаємо:
- Голова юридичної комісії Сейму Латвії, представник Нової консервативної партії Юріс Юрашс вирішив їхати воювати за Україну майже одразу після початку повномасштабної війни та для цього достроково склав мандат.
- Тоді ж, на початку повномасштабної війни, Сейм Латвії вніс поправки до закону про національну безпеку, щоб дозволити громадянам Латвії воювати за Україну.