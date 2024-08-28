Россия объявила в розыск экс-депутата Латвии Юрашса, который 2 года воюет за Украину
В России объявили в розыск латвийского экс-депутата Юриса Юрашса, который во время полномасштабной российской агрессии присоединился к Силам обороны Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Генпрокуратуры РФ
Детали: Непосредственно в тексте отмечают, что обвинительное заключение по Юрашсу утвердила "прокуратура ДНР", обвиняя его по статьям российского уголовного кодекса в "наемничестве" и "распространении заведомо ложной информации, содержащей факты о применении ВС РФ".
Основаниями обвинениями в адрес 49-летнего Юрашса назвали то, что он с августа 2022 года добровольцем воюет в Силах обороны Украины и получает заработную плату как военный, и за его публикации в соцсетях и интервью о войне, в частности о зверствах российских военных в Буче.
"Обвиняемый объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – заявили в российской Генпрокуратуре, добавив, что дело будет заочно рассматривать "верховный суд ДНР".
Напомним:
- Председатель юридической комиссии Сейма Латвии, представитель Новой консервативной партии Юрис Юрашс решил ехать воевать за Украину почти сразу после начала полномасштабной войны и для этого досрочно сложил мандат.
- Тогда же, в начале полномасштабной войны, Сейм Латвии внес поправки в закон о национальной безопасности, чтобы позволить гражданам Латвии воевать за Украину.