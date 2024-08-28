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До кінця тижня спека в Україні не відступить, на півдні – місцями грози

Станіслав ПогоріловСереда, 28 серпня 2024, 12:45
До кінця тижня спека в Україні не відступить, на півдні – місцями грози
Фото: Getty Images

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються на півдні України в четвер, 29 серпня, на решті території – суха та спектона погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 28-33°, на Прикарпатті та в більшості південних областей 24-29°.

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У Києві в четвер, 29 серпня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 29 серпня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 35,9° у 2023 р., найнижчу вночі - на позначці +5,5° у 1966 р.

У п'ятницю, 30 серпня, у більшості областей України також без опадів, лише в південній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 28-33°.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер східний, 5-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

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