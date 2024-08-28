До конца недели жара в Украине не отступит, на юге - местами грозы

Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются на юге Украины в четверг, 29 августа, на остальной территории - сухая и жаркая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 28-33°, на Прикарпатье и в большинстве южных областей 24-29°.

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В Киеве в четверг, 29 августа, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений 29 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,9° в 2023 г., самая низкая ночью - на отметке +5,5° в 1966 г.

В пятницу, 30 августа, в большинстве областей Украины также без осадков, лишь в южной части местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°; днем 28-33°.

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В Киеве в пятницу без осадков. Ветер восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.