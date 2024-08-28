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У США представлять перший винищувач F-35, який отримає Польща – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 28 серпня 2024, 13:53
У США представлять перший винищувач F-35, який отримає Польща – ЗМІ
Винищувач F-35. Фото: Getty Images

У США у середу, 28 серпня, відбудеться презентація першого багатоцільового винищувача F-35, який отримає Польща.

Джерело: RMF24, "Європейська правда"

Деталі: Презентація відбудеться на заводі у Форт-Верті. Міністерство оборони Польщі представлятимуть заступники міністра Павел Бейда і Цезарій Томчик.

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Зразок, який буде представлений у середу, має заводське позначення AZ-01. Він зійде з конвеєра довжиною понад кілометр.

Своєю чергою глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться у четвер у Вашингтоні з главою Пентагону Ллойдом Остіном. 

31 січня 2020 року Міноборони Польщі підписало контракт на поставку 32 літаків F-35A. Контракт також передбачав пакет логістичних послуг і навчання.

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Як відомо, Косіняк-Камиш заявляв, що польська сторона може передати Україні свої МіГ-29, як про це просив президент Володимир Зеленський, тільки після того, як отримає більш сучасну заміну, зокрема замовлені у США F-35.

На пресконференції у вівторок Зеленський розповів, що хотів би домогтися згоди від Польщі на передачу винищувачів радянських моделей, зокрема МіГ.

винищувачіСШАПольща
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