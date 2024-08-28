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В США представят первый истребитель F-35, который получит Польша – СМИ

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 28 августа 2024, 13:53
В США представят первый истребитель F-35, который получит Польша – СМИ
Истребитель F-35. Фото: Getty Images

В США в среду, 28 августа, состоится презентация первого многоцелевого истребителя F-35, который получит Польша.

Источник: RMF24, "Европейская правда"

Детали: Презентация состоится на заводе в Форт-Верте. Министерство обороны Польши будут представлять заместители министра Павел Бейда и Цезарий Томчик.

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Образец, который будет представлен в среду, имеет заводское обозначение AZ-01. Он сойдет с конвейера длиной более километра.

В свою очередь глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретится в четверг в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином.

31 января 2020 года Минобороны Польши подписало контракт на поставку 32 самолетов F-35A. Контракт также предусматривал пакет логистических услуг и обучение.

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Как известно, Косиняк-Камыш заявлял, что польская сторона может передать Украине свои МиГ-29, как об этом просил президент Владимир Зеленский, только после того, как получит более современную замену, в частности заказанные у США F-35.

На пресс-конференции во вторник Зеленский рассказал, что хотел бы добиться согласия от Польши на передачу истребителей советских моделей, в частности

истребителиСШАПольша
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