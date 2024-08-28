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У ЦРУ схильні вважати, що Україна прагне утримати взяті під контроль території на Курщині

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоСереда, 28 серпня 2024, 18:38
У ЦРУ схильні вважати, що Україна прагне утримати взяті під контроль території на Курщині
Девід Коен. фото Getty Images

У ЦРУ кажуть, що РФ здійснить контрнаступ, щоб спробувати повернути територію в Курській області, захоплену українськими військами, але російські сили зіткнуться з "важкою боротьбою".

Джерело: заступник директора ЦРУ Девід Коен, якого цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Коен зазначив, що значення української операції, яка охопила, за його словами, 777 квадратних кілометрів російської області, ще належить з'ясувати.

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Українські війська прорвалися через західний кордон Росії в Курську область 6 серпня в ході несподіваного наступу, який триває досі.

Хоча Київ заявив, що не має наміру анексувати захоплену територію, українські війська будують оборонні лінії і, схоже, мають намір утримувати "частину цієї території протягом певного періоду часу", сказав Коен на саміті з питань розвідки і національної безпеки.

"Ми можемо бути впевнені, що Путін піде в контрнаступ, щоб спробувати повернути собі цю територію. Я думаю, що це буде важка битва для росіян", – зазначив Коен.

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Він сказав, що Путіну доведеться "мати справу з резонансом у власному суспільстві" через втрату російської території.

Передісторія:

  • Україна заявила про взяття під контроль 100 населених пунктів у ході спецоперації в Курській області Росії.
  • 27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що він представить план перемоги України президенту США Джо Байдену і двом його потенційним наступникам. Операція на Курщині є частиною цього плану.
  • ЗМІ раніше повідомили, що Україна збирається надати адміністрації Байдена перелік цілей в глибині території Росії у спробах переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї.

Курська область війнаСША
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