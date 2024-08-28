У ЦРУ схильні вважати, що Україна прагне утримати взяті під контроль території на Курщині

У ЦРУ кажуть, що РФ здійснить контрнаступ, щоб спробувати повернути територію в Курській області, захоплену українськими військами, але російські сили зіткнуться з "важкою боротьбою".

Джерело: заступник директора ЦРУ Девід Коен, якого цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Коен зазначив, що значення української операції, яка охопила, за його словами, 777 квадратних кілометрів російської області, ще належить з'ясувати.

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Українські війська прорвалися через західний кордон Росії в Курську область 6 серпня в ході несподіваного наступу, який триває досі.

Хоча Київ заявив, що не має наміру анексувати захоплену територію, українські війська будують оборонні лінії і, схоже, мають намір утримувати "частину цієї території протягом певного періоду часу", сказав Коен на саміті з питань розвідки і національної безпеки.

"Ми можемо бути впевнені, що Путін піде в контрнаступ, щоб спробувати повернути собі цю територію. Я думаю, що це буде важка битва для росіян", – зазначив Коен.

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Він сказав, що Путіну доведеться "мати справу з резонансом у власному суспільстві" через втрату російської території.

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