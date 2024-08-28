В ЦРУ склонны считать, что Украина стремится удержать взятые под контроль территории на Курщине

В ЦРУ говорят, что РФ осуществит контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию в Курской области, захваченную украинскими войсками, но российские силы столкнутся с "тяжелой борьбой".

Источник: заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, которого цитирует Reuters, "Европейская правда"

Детали: Коэн отметил, что значение украинской операции, которая охватила, по его словам, 777 квадратных километров российской области, еще предстоит выяснить.

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Украинские войска прорвались через западную границу России в Курскую область 6 августа в ходе неожиданного наступления, которое продолжается до сих пор.

Хотя Киев заявил, что не намерен аннексировать захваченную территорию, украинские войска строят оборонительные линии и, похоже, намерены удерживать "часть этой территории в течение определенного периода времени", сказал Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности.

"Мы можем быть уверены, что Путин пойдет в контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию. Я думаю, что это будет тяжелая битва для россиян", – отметил Коэн.

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Он сказал, что Путину придется "иметь дело с резонансом в собственном обществе" из-за потери российской территории.

Украина заявила о захвате 100 населенных пунктов в ходе вторжения в Курскую область России.

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