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В ЦРУ склонны считать, что Украина стремится удержать взятые под контроль территории на Курщине

Иванна Костина, Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 18:38
В ЦРУ склонны считать, что Украина стремится удержать взятые под контроль территории на Курщине
Дэвид Коэн. фото Getty Images

В ЦРУ говорят, что РФ осуществит контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию в Курской области, захваченную украинскими войсками, но российские силы столкнутся с "тяжелой борьбой".

Источник: заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, которого цитирует Reuters, "Европейская правда"

Детали: Коэн отметил, что значение украинской операции, которая охватила, по его словам, 777 квадратных километров российской области, еще предстоит выяснить.

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Украинские войска прорвались через западную границу России в Курскую область 6 августа в ходе неожиданного наступления, которое продолжается до сих пор.

Хотя Киев заявил, что не намерен аннексировать захваченную территорию, украинские войска строят оборонительные линии и, похоже, намерены удерживать "часть этой территории в течение определенного периода времени", сказал Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности.

"Мы можем быть уверены, что Путин пойдет в контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию. Я думаю, что это будет тяжелая битва для россиян", – отметил Коэн.

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Он сказал, что Путину придется "иметь дело с резонансом в собственном обществе" из-за потери российской территории.

Украина заявила о захвате 100 населенных пунктов в ходе вторжения в Курскую область России.

Предыстория:

  • 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он представит план победы Украины президенту США Джо Байдену и двум его потенциальным преемникам. Операция на Курщине является частью этого плана.
  • СМИ ранее сообщили, что Украина собирается предоставить администрации Байдена перечень целей в глубине территории России в попытках убедить США снять ограничения на применение американского оружия.

Курская область войнаСША
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