Держінспекція перевірила якість води у Десні на Київщині і відхилень не виявила

Державна екологічна інспекція провела перевірку води у річці Десна в межах Київської області і не виявила суттєвих відхилень.

Джерело: повідомлення Київської ОВА

Дослівно: "Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено.

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Таку інформацію Київська обласна державна адміністрація отримала на виконання доручення Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо вжиття заходів з недопущення погіршення якості води в річці Десна".

Деталі: В агенства повідомили, що напередодні отримали інформацію від Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щодо погіршення якісного стану води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна. Зокрема, йшлося про забруднення води, яка рухається за течією Сейму, а також щодо замору риби в ньому.

Десна протікає територією Київщини, а саме Вишгородським та Броварським районами.

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Водночас в ОВА рекомендували, для запобігання негативному впливу на здоровʼя, не користуватися водою річки Десна, "заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби".

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