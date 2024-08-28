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Госинспекция проверила качество воды в Десне на Киевщине и отклонений не обнаружила

Александр ШумилинСреда, 28 августа 2024, 20:07
Госинспекция проверила качество воды в Десне на Киевщине и отклонений не обнаружила
Последствия загрязнения реки Сейм. Фото Госагентства

Государственная экологическая инспекция провела проверку воды в реке Десна в пределах Киевской области и не обнаружила существенных отклонений.

Источник: сообщение Киевской ОГА

Дословно: "Государственная экологическая инспекция Столичного округа не обнаружила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Содержание кислорода также в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено.

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Такую информацию Киевская областная государственная администрация получила во исполнение поручения Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о принятии мер по недопущению ухудшения качества воды в реке Десна". 

Детали: В агентстве сообщили, что накануне получили информацию от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области об ухудшении качественного состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна. В частности, речь шла о загрязнении воды, которая движется по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем.

Десна протекает по территории Киевщины, а именно Вышгородским и Броварским районами.

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В то же время в ОВА рекомендовали, для предотвращения негативного влияния на здоровье, не пользоваться водой реки Десна, "запретить там купание и вылов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота".

Предыстория:

  • Ранее украинские СМИ, со ссылкой на Госагентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, сообщали, что российские военные с 14 августа начали масштабное загрязнение воды в реке Сейм. Загрязнение распространилось в пределах Сумской области и добралось до Черниговщины.

Киевская областьэкологиявойна
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