Госинспекция проверила качество воды в Десне на Киевщине и отклонений не обнаружила

Государственная экологическая инспекция провела проверку воды в реке Десна в пределах Киевской области и не обнаружила существенных отклонений.

Источник: сообщение Киевской ОГА

Дословно: "Государственная экологическая инспекция Столичного округа не обнаружила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Содержание кислорода также в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено.

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Такую информацию Киевская областная государственная администрация получила во исполнение поручения Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о принятии мер по недопущению ухудшения качества воды в реке Десна".

Детали: В агентстве сообщили, что накануне получили информацию от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области об ухудшении качественного состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна. В частности, речь шла о загрязнении воды, которая движется по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем.

Десна протекает по территории Киевщины, а именно Вышгородским и Броварским районами.

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В то же время в ОВА рекомендовали, для предотвращения негативного влияния на здоровье, не пользоваться водой реки Десна, "запретить там купание и вылов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота".

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