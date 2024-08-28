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Прокуратура Чехії звинуватила засновника фонду Help Ukraine у привласненні коштів  

Олег Павлюк, Олександр ШумілінСереда, 28 серпня 2024, 21:07
Прокуратура Чехії звинуватила засновника фонду Help Ukraine у привласненні коштів  
Фото: Getty Images

Прокуратура Чехії звинуватила у шахрайстві засновника благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля через те, що він нібито привласнив частину дотації чеського Міністерства освіти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Чеське телебачення

Деталі: Справа стосується 20 мільйонів крон, які Міносвіти Чехії виділило на фінансування громадського центру "Розтили", відкритого у квітні 2022 року для інтеграції українських біженців та їхніх дітей.

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Дотація надавалась за умови, що участь дітей в адаптаційній програмі буде безкоштовною для батьків. Але Чеське телебачення дізналось, що Help Ukraine брав гроші з батьків та кілька місяців не платив вихователям центру за їхню роботу.

Коли ситуація у центрі "Розтили" привернула увагу правоохоронців, ті встановили, що Гергель відправив приблизно два мільйони чеських крон на рахунок своєї матері на наступний день після того, як Help Ukraine отримав перший грант у 15 мільйонів чеських крон.

Пізніше Гергель, імовірно, зняв шість мільйонів крон готівкою з рахунку фонду і заплатив вісім мільйонів за купівлю квартири в Празі.

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У межах розслідування, яке триває з 2023 року, поліції вдалося заарештувати активи на суму щонайменше 12 мільйонів чеських крон, зокрема частку в житловому кооперативі. Обвинувальний акт подали навесні 2024-го.

"У цій справі державний прокурор висунув звинувачення проти однієї фізичної особи за діяння, яке кваліфікується як злочин, пов'язаний з шахрайством із субсидіями", – сказав Чеському телебаченню речник прокуратури Праги Алеш Цимбала.

Він додав, що Гергелю в разі доведення вини загрожує тюремне ув'язнення на термін від п'яти до 10 років.

Нагадаємо, з минулого року Естонія та Україна спільно розслідують імовірні розкрадання з боку естонського некомерційного фонду Slava Ukraini та його українських партнерів 1,5 млн євро, що жертвували постраждалим від війни РФ.

Чехія
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