Прокуратура Чехии обвинила основателя фонда Help Ukraine в присвоении средств 

Прокуратура Чехии обвинила в мошенничестве основателя благотворительного фонда Help Ukraine Владимира Гергеля из-за того, что он якобы присвоил часть дотации чешского Министерства образования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Чешское телевидение

Детали: Дело касается 20 миллионов крон, которые Минобразования Чехии выделило на финансирование общественного центра "Розтили", открытого в апреле 2022 года для интеграции украинских беженцев и их детей.

Реклама:

Дотация предоставлялась при условии, что участие детей в адаптационной программе будет бесплатным для родителей. Но Чешское телевидение узнало, что Help Ukraine брал деньги с родителей и несколько месяцев не платил воспитателям центра за их работу.

Когда ситуация в центре "Розтили" привлекла внимание правоохранителей, те установили, что Гергель отправил примерно два миллиона чешских крон на счет своей матери на следующий день после того, как Help Ukraine получил первый грант в 15 миллионов чешских крон.

Позже Гергель, предположительно, снял шесть миллионов крон наличными со счета фонда и заплатил восемь миллионов за покупку квартиры в Праге.

ВИДЕО ДНЯ

В рамках расследования, которое длится с 2023 года, полиции удалось арестовать активы на сумму не менее 12 миллионов чешских крон, в том числе долю в жилищном кооперативе. Обвинительный акт подали весной 2024-го.

"В этом деле государственный прокурор выдвинул обвинение против одного физического лица за деяние, которое квалифицируется как преступление, связанное с мошенничеством с субсидиями", – сказал Чешскому телевидению представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Он добавил, что Гергелю в случае доказательства вины грозит тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, с прошлого года Эстония и Украина совместно расследуют вероятные хищения со стороны эстонского некоммерческого фонда Slava Ukraini и его украинских партнеров 1,5 млн евро, которые жертвовали пострадавшим от войны РФ.