Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Прокуратура Чехии обвинила основателя фонда Help Ukraine в присвоении средств 

Олег Павлюк, Александр ШумилинСреда, 28 августа 2024, 21:07
Прокуратура Чехии обвинила основателя фонда Help Ukraine в присвоении средств 
Фото: Getty Images

Прокуратура Чехии обвинила в мошенничестве основателя благотворительного фонда Help Ukraine Владимира Гергеля из-за того, что он якобы присвоил часть дотации чешского Министерства образования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Чешское телевидение

Детали: Дело касается 20 миллионов крон, которые Минобразования Чехии выделило на финансирование общественного центра "Розтили", открытого в апреле 2022 года для интеграции украинских беженцев и их детей.

Реклама:

Дотация предоставлялась при условии, что участие детей в адаптационной программе будет бесплатным для родителей. Но Чешское телевидение узнало, что Help Ukraine брал деньги с родителей и несколько месяцев не платил воспитателям центра за их работу.

Когда ситуация в центре "Розтили" привлекла внимание правоохранителей, те установили, что Гергель отправил примерно два миллиона чешских крон на счет своей матери на следующий день после того, как Help Ukraine получил первый грант в 15 миллионов чешских крон.

Позже Гергель, предположительно, снял шесть миллионов крон наличными со счета фонда и заплатил восемь миллионов за покупку квартиры в Праге.

ВИДЕО ДНЯ

В рамках расследования, которое длится с 2023 года, полиции удалось арестовать активы на сумму не менее 12 миллионов чешских крон, в том числе долю в жилищном кооперативе. Обвинительный акт подали весной 2024-го.

"В этом деле государственный прокурор выдвинул обвинение против одного физического лица за деяние, которое квалифицируется как преступление, связанное с мошенничеством с субсидиями", – сказал Чешскому телевидению представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Он добавил, что Гергелю в случае доказательства вины грозит тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, с прошлого года Эстония и Украина совместно расследуют вероятные хищения со стороны эстонского некоммерческого фонда Slava Ukraini и его украинских партнеров 1,5 млн евро, которые жертвовали пострадавшим от войны РФ.

Чехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
Чехия
Президент Чехии назвал "Северные потоки" легитимными целями в войне 
Президент Чехии назвал несколько сценариев завершения войны России против Украины
Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: