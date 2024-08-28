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У США показали перший винищувач F-35, який отримає Польща

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 28 серпня 2024, 22:12
У США показали перший винищувач F-35, який отримає Польща
фото з соцмережі Х Міноборони Польщі

Оборонна компанія зі США Lockheed Martin 28 серпня представила перший винищувач п'ятого покоління F-35 Lightning II "Hussarz", який виготовила для Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польське Міністерство національної оборони

Деталі: Презентація першого польського F-35 розпочалася на заводі у Форт-Ворті в штаті Техас о 17:00 за польським часом.

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У церемонії взяли участь заступники міністра національної оборони Павел Бейда і Цезарій Томчик, посол США в Польщі Марк Бжезінський, конгресмен-демократ від Техасу Марк Візі і сенатор-республіканець від Арканзасу Джон Бузман.

"Це ще одна віха в трансформації польських збройних сил. Це перетворення на чудово оснащену, чудово підготовлену і чудово керовану армію", – прокоментував Бейда.

F-35 Lightning II охрестили "Hussarz", аби віддати данину лицарській кінноті Речі Посполитої – крилатим гусарам, яких назвали так через незвичний елемент убрання, що збирався із пір’я птахів.

Перші два винищувачі мають прибути на авіабазу Еббінг в Арканзасі в грудні 2024 року, де польські пілоти розпочнуть навчання. До Польщі літаки прибудуть наприкінці 2025 – на початку 2026 років.

F-35 Lightning II є багатоцільовим літаком, тобто таким, що здатний боротися з літаками противника (як винищувач), атакувати цілі на землі і на морі (як бомбардувальник), а також виконувати розвідувальні місії і вести радіоелектронну боротьбу.

У січні 2020 року Міноборони Польщі підписало контракт на поставку 32 літаків F-35A. Контракт також передбачав пакет логістичних послуг і навчання.

ПольщаСША
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