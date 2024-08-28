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В США показали первый истребитель F-35, который получит Польша

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 22:12
В США показали первый истребитель F-35, который получит Польша
фото из соцсети Х Минобороны Польши

Оборонная компания из США Lockheed Martin 28 августа представила первый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "Hussarz", который изготовила для Польши.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польское Министерство национальной обороны

Детали: Презентация первого польского F-35 началась на заводе в Форт-Уорте в штате Техас в 17:00 по польскому времени.

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В церемонии приняли участие заместители министра национальной обороны Павел Бейда и Цезарий Томчик, посол США в Польше Марк Бжезинский, конгрессмен-демократ от Техаса Марк Визи и сенатор-республиканец от Арканзаса Джон Бузман.

"Это еще одна веха в трансформации польских вооруженных сил. Это превращение в прекрасно оснащенную, прекрасно подготовленную и прекрасно управляемую армию", – прокомментировал Бейда.

F-35 Lightning II окрестили "Hussarz", чтобы отдать дань рыцарской коннице Речи Посполитой – крылатым гусарам, которых назвали так из-за необычного элемента одежды, который собирался из перьев птиц.

Первые два истребителя должны прибыть на авиабазу Эббинг в Арканзасе в декабре 2024 года, где польские пилоты начнут обучение. В Польшу самолеты прибудут в конце 2025 – начале 2026 годов.

F-35 Lightning II является многоцелевым самолетом, то есть способным бороться с самолетами противника (как истребитель), атаковать цели на земле и на море (как бомбардировщик), а также выполнять разведывательные миссии и вести радиоэлектронную борьбу.

В январе 2020 года Минобороны Польши подписало контракт на поставку 32 самолетов F-35A. Контракт также предусматривал пакет логистических услуг и обучение.

ПольшаСША
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