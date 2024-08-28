ФБР: Стрілець у Трампа кілька місяців вирішував, кого обрати мішенню

20-річний Томас Крукс, який скоїв замах на колишнього президента США Дональда Трампа в середині липня, кілька місяців перед тим вирішував, у якого публічного діяча буде стріляти.

Джерело: представник Федерального бюро розслідувань Кевін Роєк на брифінгу 28 серпня, цитує "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: Як встановило ФБР, Крукс понад 60 разів шукав інформацію про кандидата в президенти від Республіканської партії та його тодішнього суперника, президента Джо Байдена. Зрештою на початку липня він зареєструвався для участі в мітингу Трампа в Пенсильванії.

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Роєк описав це як "тривалі, детальні зусилля з планування атаки на певних подіях, тобто він (стрілець. – ред.) розглядав будь-яку кількість подій або цілей".

За його словами, ФБР ще не змогло визначити, що спонукало Крукса скоїти замах на Трампа. Дані з його електронних пристроїв свідчать, що він цікавився різними ідеологіями, але не вдалось виявити, що його мотивували якісь конкретні погляди.

Також слідчі не знайшли жодних доказів того, що стрілець мав спільників або діяв в інтересах іноземної держави, а в його організмі не було виявлено слідів незаконних наркотиків або алкоголю.

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Передісторія:

Під час замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу 13 липня куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці вбили агенти Секретної служби.

Секретна служба США взяла на себе відповідальність за прогалини в системі безпеки, які зробили замах на Трампа можливим. Її директорка Кімберлі Чітл пішла у відставку.

Частину співробітників Секретної служби з охорони Джо Байдена перевели захищати Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США