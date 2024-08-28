ФБР: Стрелок в Трампа несколько месяцев решал, кого выбрать мишенью

20-летний Томас Крукс, который совершил покушение на бывшего президента США Дональда Трампа в середине июля, несколько месяцев перед тем решал, в какого публичного деятеля будет стрелять.

Источник: представитель Федерального бюро расследований Кевин Роек на брифинге 28 августа, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Как установило ФБР, Крукс более 60 раз искал информацию о кандидате в президенты от Республиканской партии и его тогдашнем сопернике, президенте Джо Байдене. В конце концов в начале июля он зарегистрировался для участия в митинге Трампа в Пенсильвании.

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Роек описал это как "длительные, детальные усилия по планированию атаки на определенных событиях, то есть он (стрелок. – Ред.) рассматривал любое количество событий или целей".

По его словам, ФБР еще не смогло определить, что побудило Крукса совершить покушение на Трампа. Данные с его электронных устройств свидетельствуют, что он интересовался различными идеологиями, но не удалось обнаружить, что его мотивировали какие-то конкретные взгляды.

Также следователи не нашли никаких доказательств того, что стрелок имел сообщников или действовал в интересах иностранного государства, а в его организме не было обнаружено следов незаконных наркотиков или алкоголя.

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Предыстория:

Во время покушения на Трампа во время предвыборного митинга 13 июля пуля задела его ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавшего – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса – на месте убили агенты Секретной службы.

Секретная служба США взяла на себя ответственность за пробелы в системе безопасности, которые сделали покушение на Трампа возможным. Ее директор Кимберли Читл ушла в отставку.

Часть сотрудников Секретной службы по охране Джо Байдена перевели защищать Трампа.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США