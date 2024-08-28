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Порушення Росією морської конвенції ООН: Арбітраж у Гаазі анонсував слухання по суті

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 28 серпня 2024, 23:47
Порушення Росією морської конвенції ООН: Арбітраж у Гаазі анонсував слухання по суті
офіційна резиденція Постійної палати третейського суду в Гаазі. Фото Getty Images

Постійна палата третейського суду у Гаазі анонсувала проведення слухань по суті за позовом України від 2016 року, де Росію звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права в Азовському морях і Керченській протоці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву ППТС, опубліковану 28 серпня

Деталі: Слухання в арбітражному провадженні, ініційованому Україною проти Росії, відбудеться з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року, ідеться в анонсі.

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"Під час слухань будуть розглянуті питання по суті, а також питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися", – зазначає Постійна палата третейського суду в Гаазі.

Україна виголосить вступне слово першою 23 вересня, після неї виступатимуть представники Росії. Так само 5 жовтня після українського виступу слово нададуть Росії. Виступи сторін триватимуть до 20 хвилин і будуть відкриті для громадськості.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".
  • У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті. 
  • Основне заперечення Росії полягало в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом.
  • У лютому 2020 року арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів.

Детальніше про вимоги України та про конкретні звинувачення на адресу РФ читайте в промові України щодо дій РФ навколо Криму та на Азові під час розгляду цього питання в Арбітражному трибуналі, виголошеній у 2019 році.

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