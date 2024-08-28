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Нарушение Россией морской конвенции ООН: Арбитраж в Гааге анонсировал слушания по существу

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 23:47
Нарушение Россией морской конвенции ООН: Арбитраж в Гааге анонсировал слушания по существу
официальная резиденция Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Фото Getty Images

Постоянная палата третейского суда в Гааге анонсировала проведение слушаний по существу по иску Украины от 2016 года, где Россию обвиняют в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Азовском морях и Керченском проливе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ППТС, опубликованное 28 августа

Детали: Слушания в арбитражном производстве, инициированном Украиной против России, состоится с 23 сентября по 5 октября 2024 года, говорится в анонсе.

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"Во время слушаний будут рассмотрены вопросы по существу, а также оставшиеся вопросы юрисдикции и приемлемости", – отмечает Постоянная палата третейского суда в Гааге.

Украина объявит вступительное слово первой 23 сентября, после нее будут выступать представители России. Так же 5 октября после украинского выступления слово предоставят России. Выступления сторон будут длиться до 20 минут и будут открыты для общественности.

Предыстория:

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  • Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".
  • В августе 2018-го суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение по существу.
  • Основное возражение России заключалось в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом.
  • В феврале 2020 года арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины, но только в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов.

Подробнее о требованиях Украины и о конкретных обвинениях в адрес РФ читайте в речи Украины относительно действий РФ вокруг Крыма и на Азове во время рассмотрения этого вопроса в Арбитражном трибунале, произнесенной в 2019 году.

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