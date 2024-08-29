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Росіяни запустили по Україні "Шахеди" та кілька ракет

Олена ІвашківЧетвер, 29 серпня 2024, 04:20
Росіяни запустили по Україні Шахеди та кілька ракет
фото: Getty Images

У ніч на четвер російські військові з півночі запустили БпЛА типу "Шахед" на Сумщину у західному напрямку. Повітряна тривога поширилася на 15 областей. Близько 4.00 росіяни запусили кілька ракет.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: О 23.56 з'явилися деталі напрямків руху ударних БпЛА:

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  • БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА на Сумщині курсом південно-західним.
  • БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-західний.
  • БпЛА курсом на Кривий Ріг.

О 00.32 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину, напрямок - Бориспільський район.
  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, Полтавщину та Харківщину.
  • БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину.
  • БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області.
  • БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
  • БпЛА на Харківщині курсом на південь.

О 1.16 повітряники оновили напрямки руху ударних БпЛА:

  • БпЛА на півдні Київщини курсом на Вінниччину.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Харківщину.
  • БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.
  • БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
  • БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
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О 2.01 у ПС повідомили про БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини.

ВІДЕО ДНЯ

О 2.32 повітряники оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА з Вінниччини курсом на Житомирщину.
  • БпЛА з Черкащини на Київщину.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
  • БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
  • БпЛА курсом на Полтаву.
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкащину.
  • БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.
  • БпЛА з півдня курсом на Дніпро.

О 3.45 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на півночі Житомирщини курсом на північ.
  • БпЛА на Київщині.
  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
  • БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.
  • БпЛА з Черкащини на Київщину.
  • БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградську область.
  • БпЛА на північ від Дніпра.
  • БпЛА на сході Харківщини.

О 4.20 військові повідомили про безпілотники в напрямку Кривого Рогу та Києва.

О 4.38 у ПС повідомили про швидкісну ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини.

О 4.48 стало відомо про ракету з Сумщини в напрямку Полтавської області.

О 4.50 ракета взяла курс на Миргород.

О 5.29 БпЛА летів курсом на Бориспільський район Київщини.

О 6.24 ракетна небезпека виникла у Харківській області.

безпілотникиШахедвійна
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