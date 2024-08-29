Росіяни запустили по Україні "Шахеди" та кілька ракет
У ніч на четвер російські військові з півночі запустили БпЛА типу "Шахед" на Сумщину у західному напрямку. Повітряна тривога поширилася на 15 областей. Близько 4.00 росіяни запусили кілька ракет.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: О 23.56 з'явилися деталі напрямків руху ударних БпЛА:
- БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА на Сумщині курсом південно-західним.
- БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.
- БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-західний.
- БпЛА курсом на Кривий Ріг.
О 00.32 військові оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину, напрямок - Бориспільський район.
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, Полтавщину та Харківщину.
- БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину.
- БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області.
- БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
- БпЛА на Харківщині курсом на південь.
О 1.16 повітряники оновили напрямки руху ударних БпЛА:
- БпЛА на півдні Київщини курсом на Вінниччину.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Харківщину.
- БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.
- БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
- БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
О 2.01 у ПС повідомили про БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини.
О 2.32 повітряники оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА з Вінниччини курсом на Житомирщину.
- БпЛА з Черкащини на Київщину.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
- БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
- БпЛА курсом на Полтаву.
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкащину.
- БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.
- БпЛА з півдня курсом на Дніпро.
О 3.45 військові оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА на півночі Житомирщини курсом на північ.
- БпЛА на Київщині.
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
- БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.
- БпЛА з Черкащини на Київщину.
- БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградську область.
- БпЛА на північ від Дніпра.
- БпЛА на сході Харківщини.
О 4.20 військові повідомили про безпілотники в напрямку Кривого Рогу та Києва.
О 4.38 у ПС повідомили про швидкісну ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини.
О 4.48 стало відомо про ракету з Сумщини в напрямку Полтавської області.
О 4.50 ракета взяла курс на Миргород.
О 5.29 БпЛА летів курсом на Бориспільський район Київщини.
О 6.24 ракетна небезпека виникла у Харківській області.