Росіяни запустили по Україні "Шахеди" та кілька ракет

У ніч на четвер російські військові з півночі запустили БпЛА типу "Шахед" на Сумщину у західному напрямку. Повітряна тривога поширилася на 15 областей. Близько 4.00 росіяни запусили кілька ракет.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: О 23.56 з'явилися деталі напрямків руху ударних БпЛА:

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БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА на Сумщині курсом південно-західним.

БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.

БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-західний.

БпЛА курсом на Кривий Ріг.

О 00.32 військові оновили рух ударних БпЛА:

БпЛА з Чернігівщини на Київщину, напрямок - Бориспільський район.

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, Полтавщину та Харківщину.

БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину.

БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

БпЛА з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області.

БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.

БпЛА на Харківщині курсом на південь.

О 1.16 повітряники оновили напрямки руху ударних БпЛА:

БпЛА на півдні Київщини курсом на Вінниччину.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Харківщину.

БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.

БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.

БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.

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О 2.01 у ПС повідомили про БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини.

ВІДЕО ДНЯ

О 2.32 повітряники оновили рух ударних БпЛА:

БпЛА з Вінниччини курсом на Житомирщину.

БпЛА з Черкащини на Київщину.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.

БпЛА курсом на Полтаву.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкащину.

БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.

БпЛА з півдня курсом на Дніпро.

О 3.45 військові оновили рух ударних БпЛА:

БпЛА на півночі Житомирщини курсом на північ.

БпЛА на Київщині.

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.

БпЛА з Черкащини на Київщину.

БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградську область.

БпЛА на північ від Дніпра.

БпЛА на сході Харківщини.

О 4.20 військові повідомили про безпілотники в напрямку Кривого Рогу та Києва.

О 4.38 у ПС повідомили про швидкісну ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини.

О 4.48 стало відомо про ракету з Сумщини в напрямку Полтавської області.

О 4.50 ракета взяла курс на Миргород.

О 5.29 БпЛА летів курсом на Бориспільський район Київщини.

О 6.24 ракетна небезпека виникла у Харківській області.