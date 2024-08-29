Россияне запустили по Украине "Шахеды" и несколько ракет

В ночь на четверг российские военные с севера запустили БпЛА типа "Шахед" на Сумщину в западном направлении. Воздушная тревога распространилась на 15 областей. Около 4:00 россияне запустили несколько ракет.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 23.56 появились детали направлений движения ударных БпЛА:

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БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

БпЛА на Сумщине курсом юго-западным.

БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении.

БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.

БпЛА на юге Харьковщины, курс - северо-западный.

БпЛА курсом на Кривой Рог.

В 00.32 военные обновили движение ударных БпЛА:

БпЛА с Черниговщины на Киевщину, направление - Бориспольский район.

БпЛА с Сумщины на Черниговщину, Полтавщину и Харьковщину.

БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область.

БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.

БпЛА из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.

БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

БпЛА на Харьковщине курсом на юг.

В 1.16 воздушники обновили направления движения ударных БПЛА:

БпЛА на юге Киевщины курсом на Винницкую область.

БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Харьковщину.

БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

БпЛА на Полтавщине, постоянно меняют курс.

БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

БпЛА с Днепропетровщины курсом на Полтавщину.

Карта alerts.in.ua

В 2.01 в ПС сообщили о БпЛА курсом на Бориспольский район Киевской области.

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В 2.32 воздушники обновили движение ударных БПЛА:

БпЛА из Винницкой области курсом на Житомирщину.

БпЛА из Черкасской области на Киевщину.

БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

БпЛА курсом на Полтаву.

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Черкасщину.

БпЛА на Николаевщине курсом на запад.

БпЛА с юга курсом на Днепр.

В 3.45 военные обновили движение ударных БПЛА:

БпЛА на севере Житомирской области курсом на север.

БпЛА на Киевщине.

БпЛА с Сумщины на Черниговщину.

БпЛА на Полтавщине, постоянно меняют курс.

БпЛА с Черкасской области на Киевщину.

БпЛА на Николаевщине курсом на Кировоградскую область.

БпЛА к северу от Днепра.

БпЛА на востоке Харьковщины.

В 4.20 военные сообщили о беспилотниках в направлении Кривого Рога и Киева.

В 4.48 стало известно о ракете с Сумщины в направлении Полтавской области.

В 4.50 ракета взяла курс на Миргород.

В 5.29 БпЛА летел курсом на Бориспольский район Киевской области.

В 6:24 ракетная опасность возникла в Харьковской области.