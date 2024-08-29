Россияне запустили по Украине "Шахеды" и несколько ракет
В ночь на четверг российские военные с севера запустили БпЛА типа "Шахед" на Сумщину в западном направлении. Воздушная тревога распространилась на 15 областей. Около 4:00 россияне запустили несколько ракет.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В 23.56 появились детали направлений движения ударных БпЛА:
- БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
- БпЛА на Сумщине курсом юго-западным.
- БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении.
- БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.
- БпЛА на юге Харьковщины, курс - северо-западный.
- БпЛА курсом на Кривой Рог.
В 00.32 военные обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА с Черниговщины на Киевщину, направление - Бориспольский район.
- БпЛА с Сумщины на Черниговщину, Полтавщину и Харьковщину.
- БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область.
- БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.
- БпЛА из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.
- БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
- БпЛА на Харьковщине курсом на юг.
В 1.16 воздушники обновили направления движения ударных БПЛА:
- БпЛА на юге Киевщины курсом на Винницкую область.
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Харьковщину.
- БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
- БпЛА на Полтавщине, постоянно меняют курс.
- БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
- БпЛА с Днепропетровщины курсом на Полтавщину.
В 2.01 в ПС сообщили о БпЛА курсом на Бориспольский район Киевской области.
В 2.32 воздушники обновили движение ударных БПЛА:
- БпЛА из Винницкой области курсом на Житомирщину.
- БпЛА из Черкасской области на Киевщину.
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
- БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
- БпЛА курсом на Полтаву.
- БпЛА на Днепропетровщине курсом на Черкасщину.
- БпЛА на Николаевщине курсом на запад.
- БпЛА с юга курсом на Днепр.
В 3.45 военные обновили движение ударных БПЛА:
- БпЛА на севере Житомирской области курсом на север.
- БпЛА на Киевщине.
- БпЛА с Сумщины на Черниговщину.
- БпЛА на Полтавщине, постоянно меняют курс.
- БпЛА с Черкасской области на Киевщину.
- БпЛА на Николаевщине курсом на Кировоградскую область.
- БпЛА к северу от Днепра.
- БпЛА на востоке Харьковщины.
В 4.20 военные сообщили о беспилотниках в направлении Кривого Рога и Киева.
В 4.48 стало известно о ракете с Сумщины в направлении Полтавской области.
В 4.50 ракета взяла курс на Миргород.
В 5.29 БпЛА летел курсом на Бориспольский район Киевской области.
В 6:24 ракетная опасность возникла в Харьковской области.