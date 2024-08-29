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Россияне запустили по Украине "Шахеды" и несколько ракет

Алена ИвашкивЧетверг, 29 августа 2024, 04:20
Россияне запустили по Украине Шахеды и несколько ракет
фото: Getty Images

В ночь на четверг российские военные с севера запустили БпЛА типа "Шахед" на Сумщину в западном направлении. Воздушная тревога распространилась на 15 областей. Около 4:00 россияне запустили несколько ракет.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 23.56 появились детали направлений движения ударных БпЛА:

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  • БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
  • БпЛА на Сумщине курсом юго-западным.
  • БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении.
  • БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс - северо-западный.
  • БпЛА курсом на Кривой Рог.

В 00.32 военные обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА с Черниговщины на Киевщину, направление - Бориспольский район.
  • БпЛА с Сумщины на Черниговщину, Полтавщину и Харьковщину.
  • БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область.
  • БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.
  • БпЛА из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.
  • БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
  • БпЛА на Харьковщине курсом на юг.

В 1.16 воздушники обновили направления движения ударных БПЛА:

  • БпЛА на юге Киевщины курсом на Винницкую область.
  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Харьковщину.
  • БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА на Полтавщине, постоянно меняют курс.
  • БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
  • БпЛА с Днепропетровщины курсом на Полтавщину.
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В 2.01 в ПС сообщили о БпЛА курсом на Бориспольский район Киевской области.

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В 2.32 воздушники обновили движение ударных БПЛА:

  • БпЛА из Винницкой области курсом на Житомирщину.
  • БпЛА из Черкасской области на Киевщину.
  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
  • БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
  • БпЛА курсом на Полтаву.
  • БпЛА на Днепропетровщине курсом на Черкасщину.
  • БпЛА на Николаевщине курсом на запад.
  • БпЛА с юга курсом на Днепр.

В 3.45 военные обновили движение ударных БПЛА:

  • БпЛА на севере Житомирской области курсом на север.
  • БпЛА на Киевщине.
  • БпЛА с Сумщины на Черниговщину.
  • БпЛА на Полтавщине, постоянно меняют курс.
  • БпЛА с Черкасской области на Киевщину.
  • БпЛА на Николаевщине курсом на Кировоградскую область.
  • БпЛА к северу от Днепра.
  • БпЛА на востоке Харьковщины.

В 4.20 военные сообщили о беспилотниках в направлении Кривого Рога и Киева.

В 4.48 стало известно о ракете с Сумщины в направлении Полтавской области.

В 4.50 ракета взяла курс на Миргород.

В 5.29 БпЛА летел курсом на Бориспольский район Киевской области.

В 6:24 ракетная опасность возникла в Харьковской области.

беспилотникиШахедвойна
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