На підступах до Києва та в області працювала ППО

У ніч на 29 серпня у Київській області працювала протиповітряна оборона. В частині північних, південних та у східних областях оголошена повітряна тривога через загрозу "Шахедів".

Джерело: Мапа повітряних тривог, Київська МВА, Київська ОВА

Деталі: Мешканцям 15 областей, де оголошена тривога, потрібно спуститися в укриття.

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Дослівно Київська ОВА: "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

Доповнено: Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що ППО працює на підступах до Києва. Він попросив перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.