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На подступах к Киеву и в области работает ПВО

Алена ИвашкивЧетверг, 29 августа 2024, 02:10
На подступах к Киеву и в области работает ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб

В ночь на 29 августа в Киевской области работала противовоздушная оборона. В части северных, южных и в восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".

Источник: Карта воздушных тревог, Киевская МВА, Киевская ОВА

Детали: Жителям 15 областей, где объявлена тревога, нужно спуститься в укрытие.

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Дословно Киевская ОВА: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

Дополнено: Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что ПВО работает на подступах к Киеву. Он попросил находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

ПВОКиевская область
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