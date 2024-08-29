На подступах к Киеву и в области работает ПВО

В ночь на 29 августа в Киевской области работала противовоздушная оборона. В части северных, южных и в восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".

Источник: Карта воздушных тревог, Киевская МВА, Киевская ОВА

Детали: Жителям 15 областей, где объявлена тревога, нужно спуститься в укрытие.

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Карта alerts.in.ua

Дословно Киевская ОВА: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

Дополнено: Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что ПВО работает на подступах к Киеву. Он попросил находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.