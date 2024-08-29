Зняття обмежень на удари: Умєров зустрінеться з Остіном, з ким зустрінеться Єрмак, поки неясно

У п'ятницю міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. З ким зустрінеться глава Офісу президента Андрій Єрмак, поки неясно. Під час особистих зустрічей двоє українських високопосадовців представлять адміністрації Байдена список цілей у Росії і намагатимуться підштовхнути США до зняття обмежень на використання американської зброї проти Росії.

Джерело: про це CNN повідомив неназваний український депутат

Деталі: Під час попередніх візитів до Вашингтона Єрмак зустрічався з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

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Єрмак і Умєров зустрінуться з офіційними особами США, "щоб спробувати конкретно переконати Білий дім зняти обмеження на удари далекобійної зброї по російській території", - сказав неназваний український депутат.

"Вони нададуть перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України", - додав він.

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