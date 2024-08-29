Зняття обмежень на удари: Умєров зустрінеться з Остіном, з ким зустрінеться Єрмак, поки неясно
У п'ятницю міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. З ким зустрінеться глава Офісу президента Андрій Єрмак, поки неясно. Під час особистих зустрічей двоє українських високопосадовців представлять адміністрації Байдена список цілей у Росії і намагатимуться підштовхнути США до зняття обмежень на використання американської зброї проти Росії.
Джерело: про це CNN повідомив неназваний український депутат
Деталі: Під час попередніх візитів до Вашингтона Єрмак зустрічався з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.
Єрмак і Умєров зустрінуться з офіційними особами США, "щоб спробувати конкретно переконати Білий дім зняти обмеження на удари далекобійної зброї по російській території", - сказав неназваний український депутат.
"Вони нададуть перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України", - додав він.
Нагадаємо:
- Вперше про те, Україна планує передати адміністрації президента Джо Байдена перелік цілей в глибині території Росії, щоб у такий спосіб спробувати переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї, повідомило видання Politico.
- На брифінгу 26 серпня речник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що змін у політиці США щодо застосування Україною переданої зброї не було.
- Проте деякі українські депутати і посадовці кажуть, що бачать ознаки того, що у Вашингтоні думають про зняття обмежень ближчим часом.
- Раніше WP повідомляли, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.