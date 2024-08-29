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Снятие ограничений на удары: Умеров встретится с Остином, с кем встретится Ермак, пока неясно

Алена ИвашкивЧетверг, 29 августа 2024, 02:53
Снятие ограничений на удары: Умеров встретится с Остином, с кем встретится Ермак, пока неясно
Рустем Умеров и Ллойд Остин, фото: Getty Images

В пятницу министр обороны Украины Рустем Умеров встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. С кем встретится глава Офиса президента Андрей Ермак, пока неясно. Во время личных встреч двое украинских чиновников представят администрации Байдена список целей в России и будут пытаться подтолкнуть США к снятию ограничений на использование американского оружия против России.

Источник: об этом CNN сообщили неназванные украинские чиновники

Детали: Во время предыдущих визитов в Вашингтон Ермак встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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Ермак и Умеров встретятся с официальными лицами США, "чтобы попытаться конкретно убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойного оружия по российской территории", - сказал неназванный украинский депутат. 

"Они предоставят перечень приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход войны в пользу Украины", - добавил он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Впервые о том, Украина планирует передать администрации президента Джо Байдена перечень целей в глубине территории России, чтобы таким образом попытаться убедить США снять ограничения на применение американского оружия, сообщило издание Politico.
  • На брифинге 26 августа представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби сказал, что изменений в политике США по применению Украиной переданного оружия не было.
  • Однако некоторые украинские депутаты и чиновники говорят, что видят признаки того, что в Вашингтоне думают о снятии ограничений в ближайшее время.
  • Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.

СШАУкраинаРосcия
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