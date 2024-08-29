Снятие ограничений на удары: Умеров встретится с Остином, с кем встретится Ермак, пока неясно
В пятницу министр обороны Украины Рустем Умеров встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. С кем встретится глава Офиса президента Андрей Ермак, пока неясно. Во время личных встреч двое украинских чиновников представят администрации Байдена список целей в России и будут пытаться подтолкнуть США к снятию ограничений на использование американского оружия против России.
Источник: об этом CNN сообщили неназванные украинские чиновники
Детали: Во время предыдущих визитов в Вашингтон Ермак встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Ермак и Умеров встретятся с официальными лицами США, "чтобы попытаться конкретно убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойного оружия по российской территории", - сказал неназванный украинский депутат.
"Они предоставят перечень приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход войны в пользу Украины", - добавил он.
Предыстория:
- Впервые о том, Украина планирует передать администрации президента Джо Байдена перечень целей в глубине территории России, чтобы таким образом попытаться убедить США снять ограничения на применение американского оружия, сообщило издание Politico.
- На брифинге 26 августа представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби сказал, что изменений в политике США по применению Украиной переданного оружия не было.
- Однако некоторые украинские депутаты и чиновники говорят, что видят признаки того, что в Вашингтоне думают о снятии ограничений в ближайшее время.
- Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.