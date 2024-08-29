Снятие ограничений на удары: Умеров встретится с Остином, с кем встретится Ермак, пока неясно

В пятницу министр обороны Украины Рустем Умеров встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. С кем встретится глава Офиса президента Андрей Ермак, пока неясно. Во время личных встреч двое украинских чиновников представят администрации Байдена список целей в России и будут пытаться подтолкнуть США к снятию ограничений на использование американского оружия против России.

Источник: об этом CNN сообщили неназванные украинские чиновники

Детали: Во время предыдущих визитов в Вашингтон Ермак встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Реклама:

Ермак и Умеров встретятся с официальными лицами США, "чтобы попытаться конкретно убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойного оружия по российской территории", - сказал неназванный украинский депутат.

"Они предоставят перечень приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход войны в пользу Украины", - добавил он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ