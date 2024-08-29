ФБР показало зброю, з якої стрілець намагався вбити Трампа

Американське Федеральне бюро розслідувань оприлюднило нові фотографії зброї, з якої було скоєно замах на кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа під час липневого мітингу, а також рюкзак і вибухівку, які стрілець мав у своєму авто.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал CNN

Деталі: Фото було опубліковано після того, як представники ФБР надали нові подробиці про пошуки Томаса Метью Крукса в Інтернеті за кілька днів до стрілянини та про те, як слідчі використовують ці пошуки, щоб зрозуміти хід думок стрільця у день замаху.

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На фотографіях видно складаний приклад, який, на думку слідчих, міг бути використаний для приховування гвинтівки на місці злочину.

фото фбр

фото фбр

Що передувало: Представник ФБР Кевін Роєк розповів, що 20-річний Томас Крукс, який скоїв замах на Трампа в середині липня, кілька місяців перед тим вирішував, у якого публічного діяча буде стріляти.

За його словами, ФБР ще не змогло визначити, що спонукало Крукса скоїти замах на Трампа. Дані з його електронних пристроїв свідчать, що він цікавився різними ідеологіями, але не вдалось виявити, що його мотивували якісь конкретні погляди.

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Передісторія:

Під час замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу 13 липня 2024 року куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці вбили агенти Секретної служби.

Секретна служба США взяла на себе відповідальність за прогалини в системі безпеки, які зробили замах на Трампа можливим. Її директорка Кімберлі Чітл пішла у відставку.

Частину співробітників Секретної служби з охорони Джо Байдена перевели захищати Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США