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ФБР показало оружие, из которого стрелок пытался убить Трампа

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 10:48
ФБР показало оружие, из которого стрелок пытался убить Трампа
плакат с Томасом Круксом. фото Getty Images

Американское Федеральное бюро расследований обнародовало новые фотографии оружия, из которого было совершено покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время июльского митинга, а также рюкзак и взрывчатку, которые стрелок имел в своем авто.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNN

Детали: Фото было опубликовано после того, как представители ФБР предоставили новые подробности о поисках Томаса Мэтью Крукса в Интернете за несколько дней до стрельбы и о том, как следователи используют эти поиски, чтобы понять ход мыслей стрелка в день покушения.

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На фотографиях видно складной приклад, который, по мнению следователей, мог быть использован для сокрытия винтовки на месте преступления.

 
фото фбр
 
фото фбр

Что предшествовало: Представитель ФБР Кевин Роек рассказал, что 20-летний Томас Крукс, который совершил покушение на Трампа в середине июля, несколько месяцев перед тем решал, в какого публичного деятеля будет стрелять.

По его словам, ФБР еще не смогло определить, что побудило Крукса совершить покушение на Трампа. Данные с его электронных устройств свидетельствуют, что он интересовался различными идеологиями, но не удалось обнаружить, что его мотивировали какие-то конкретные взгляды.

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Предыстория:

  • Во время покушения на Трампа во время предвыборного митинга 13 июля 2024 года пуля задела его ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавшего – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса – на месте убили агенты Секретной службы.
  • Секретная служба США взяла на себя ответственность за пробелы в системе безопасности, которые сделали покушение на Трампа возможным. Ее директор Кимберли Читл ушла в отставку.
  • Часть сотрудников Секретной службы по охране Джо Байдена перевели защищать Трампа.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.

СШАТрамп
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