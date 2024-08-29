Справу авіатрощі гелікоптера з керівництвом МВС передали до суду: обвинувачено 5 посадовців ДСНС

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі щодо авіакатастрофи 18 січня 2023 року в Броварах.

Джерело: Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань

Деталі: Досудове розслідування було завершено спільною міжвідомчою групою Головних слідчих управлінь ДБР та СБУ у листопаді 2023 року.

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Дотепер тривало ознайомлення підозрюваними, їхніми захисниками та потерпілими з матеріалами кримінального провадження. Наразі обвинувальний акт розглядатиметься у суді по суті.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера, зазначать у ДБР.

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У січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Через складні погодні умови вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею.

При падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки.

Внаслідок авіакатастрофи загалом загинуло 14 людей та 31 отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Крім високопосадовців МВС, тоді загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок. Серед травмованих було 13 дітей.

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