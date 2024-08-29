Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дело авиакатастрофы вертолета с руководством МВД передали в суд: обвиняют 5 должностных лиц ГСЧС

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 11:32
Дело авиакатастрофы вертолета с руководством МВД передали в суд: обвиняют 5 должностных лиц ГСЧС
АВИАКАТАСТРОФА В БРОВРАХ. ФОТО УКРИНФОРМА

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу об авиакатастрофе 18 января 2023 года в Броварах.

Источник: Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований

Детали: Досудебное расследование было завершено совместной межведомственной группой Главных следственных управлений ГБР и СБУ в ноябре 2023 года.

Реклама:

До сих пор продолжалось ознакомление подозреваемыми, их защитниками и потерпевшими с материалами уголовного производства. Сейчас обвинительный акт будет рассматриваться в суде по существу.

Расследованием установлено, что обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины.

К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета, отмечают в ГБР.

ВИДЕО ДНЯ

В январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и, совершая маневр, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные машины.

В результате авиакатастрофы в целом погибли 14 человек и 31 получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме чиновников МВД, тогда погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. Среди травмированных было 13 детей.

Читайте также: Трагедия в Броварах. Что известно о катастрофе вертолета с руководством МВД на борту

БроварыкатастрофыМВДГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
Бровары
В центре Броваров взорвалась граната, есть раненые
Зеленский уволил главу Броварской РГА, который сбил 4 человек
ДПТ в Броварах: суд взял под стражу председателя РГА
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: