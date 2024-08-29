Дело авиакатастрофы вертолета с руководством МВД передали в суд: обвиняют 5 должностных лиц ГСЧС

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу об авиакатастрофе 18 января 2023 года в Броварах.

Источник: Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований

Детали: Досудебное расследование было завершено совместной межведомственной группой Главных следственных управлений ГБР и СБУ в ноябре 2023 года.

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До сих пор продолжалось ознакомление подозреваемыми, их защитниками и потерпевшими с материалами уголовного производства. Сейчас обвинительный акт будет рассматриваться в суде по существу.

Расследованием установлено, что обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины.

К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета, отмечают в ГБР.

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В январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и, совершая маневр, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные машины.

В результате авиакатастрофы в целом погибли 14 человек и 31 получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме чиновников МВД, тогда погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. Среди травмированных было 13 детей.

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