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У Києві затримали палія машин поліції – правоохоронці

Ірина БалачукЧетвер, 29 серпня 2024, 12:41
У Києві затримали палія машин поліції – правоохоронці
Скриншот з відео

У столиці затримали молодого чоловіка, який за гроші погодився підпалювати машини правоохоронців, повідомив Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Джерело: департамент у Facebook

Деталі: Затриманим виявився 20-річний житель столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер Telegram, де невідомі люди запропонували йому 6 тисяч доларів за умисне пошкодження службового транспорту правоохоронців.

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Чоловік погодився на пропозицію, отримав інструкції, винайняв квартиру у житловому будинку поблизу Дарницького управління поліції Києва і 26 серпня підпалив два поліцейські авто. Свої дії він зняв на мобільний телефон і надіслав запис куратору.

Аде заробити чоловікові не вдалося – відразу після отримання відео, куратор видалив переписку і зник, не заплативши виконавцю ні копійки.

У поліції зазначили, що особу палія його місцезнаходження було встановили за лічені години.

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Зловмисника затримали, йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ і помістили під варту.

"За скоєне йому тепер загрожує до 10 років тюрми", – підсумували у поліції.

Київполіціяпожежаавто
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