В Киеве задержали поджигателя машин полиции – правоохранители

В столице задержали молодого человека, который за деньги согласился поджигать машины правоохранителей, сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Источник: департамент в Facebook

Детали: Задержанным оказался 20-летний житель столицы. Он получил заказ на поджог через мессенджер Telegram, где неизвестные люди предложили ему 6 тысяч долларов за умышленное повреждение служебного транспорта правоохранителей.

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Мужчина согласился на предложение, получил инструкции, снял квартиру в жилом доме вблизи Дарницкого управления полиции Киева и 26 августа поджег два полицейских авто. Свои действия он снял на мобильный телефон и отправил запись куратору.

Но заработать мужчине не удалось – сразу после получения видео, куратор удалил переписку и исчез, не заплатив исполнителю ни копейки.

В полиции отметили, что личность поджигателя и его местонахождение было установили за считанные часы.

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Злоумышленника задержали, ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ и поместили под стражу.

"За содеянное ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы", – подытожили в полиции.