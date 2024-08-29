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Зустріч міністрів єврозони у Будапешті можуть скасувати через ставлення Орбана до Росії – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукЧетвер, 29 серпня 2024, 13:12
Зустріч міністрів єврозони у Будапешті можуть скасувати через ставлення Орбана до Росії – ЗМІ
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з Facebook

Зустріч міністрів фінансів єврозони, яка запланована на 13 вересня у Будапешті, можуть скасувати, бо  серед країн-членів зростає обурення прихильним ставленням угорської влади до Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico  

Деталі: Зазначається, що міністр державних витрат і реформ Ірландії Паскаль Донох'ю, який має головувати на зустрічі, вирішить до наступного тижня, відбудеться вона чи ні.

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Один із посадовців повідомив, що наразі відбуваються інтенсивні контакти між столицями, щоб оцінити, скільки міністрів розглядають можливість бойкоту, незважаючи на рішення Донох'ю.

Переговори між міністрами фінансів зазвичай відбуваються раз на місяць, але в країні, яка головує в ЄС на ротаційній основі, – двічі на рік.

Кілька міністрів вже дали зрозуміти, що не братимуть участі у зустрічі, якщо вона буде в Угорщині. Зокрема йдеться про міністр фінансів Німеччини Крістіана Лінднера та його колег з Естонії, Фінляндії та Литви.

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До засідання Єврогрупи планується провести кілька міністерських зустрічей.

Зокрема, цього тижня відбувається зустріч міністрів закордонних справ і оборони ЄС, яку перенесли до Брюсселя з Будапешта.

За словами посадовців, Донох'ю, ймовірно, оцінить настрій на переговорах у Брюсселі, перш ніж ухвалювати рішення про скасування зустрічі.

Як відомо, одразу ж після початку угорського головування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирушив у "миротворче турне", у тому числі до Москви; у Євросоюзі відмежувалися від його дій і наголосили, що Орбан у цих поїздках представляє лише свою країну. 

У Європейській комісії кажуть, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.

ЄСУгорщинаРосія
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