Встречу министров еврозоны в Будапеште могут отменить из-за отношения Орбана к России – СМИ

Встречу министров финансов еврозоны, которая запланирована на 13 сентября в Будапеште, могут отменить, потому что среди стран-членов растет возмущение благосклонным отношением венгерских властей к России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Отмечается, что министр государственных расходов и реформ Ирландии Паскаль Донохью, который должен председательствовать на встрече, решит до следующей недели, состоится она или нет.

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Один из чиновников сообщил, что сейчас происходят интенсивные контакты между столицами, чтобы оценить, сколько министров рассматривают возможность бойкота, несмотря на решение Донохью.

Переговоры между министрами финансов обычно проходят раз в месяц, но в стране, которая председательствует в ЕС на ротационной основе, – дважды в год.

Несколько министров уже дали понять, что не будут участвовать во встрече, если она будет в Венгрии. В частности, речь идет о министре финансов Германии Кристиане Линдннере и его коллегах из Эстонии, Финляндии и Литвы.

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До заседания Еврогруппы планируется провести несколько министерских встреч.

В частности, на этой неделе проходит встреча министров иностранных дел и обороны ЕС, которую перенесли в Брюссель из Будапешта.

По словам чиновников, Донохью, вероятно, оценит настроение на переговорах в Брюсселе, прежде чем принимать решение об отмене встречи.

Как известно, сразу же после начала венгерского председательства премьер Венгрии Виктор Орбан отправился в "миротворческое турне", в том числе в Москву; в Евросоюзе отмежевались от его действий и отметили, что Орбан в этих поездках представляет только свою страну.

В Европейской комиссии говорят, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.