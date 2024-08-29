Встречу министров еврозоны в Будапеште могут отменить из-за отношения Орбана к России – СМИ
Встречу министров финансов еврозоны, которая запланирована на 13 сентября в Будапеште, могут отменить, потому что среди стран-членов растет возмущение благосклонным отношением венгерских властей к России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico
Детали: Отмечается, что министр государственных расходов и реформ Ирландии Паскаль Донохью, который должен председательствовать на встрече, решит до следующей недели, состоится она или нет.
Один из чиновников сообщил, что сейчас происходят интенсивные контакты между столицами, чтобы оценить, сколько министров рассматривают возможность бойкота, несмотря на решение Донохью.
Переговоры между министрами финансов обычно проходят раз в месяц, но в стране, которая председательствует в ЕС на ротационной основе, – дважды в год.
Несколько министров уже дали понять, что не будут участвовать во встрече, если она будет в Венгрии. В частности, речь идет о министре финансов Германии Кристиане Линдннере и его коллегах из Эстонии, Финляндии и Литвы.
До заседания Еврогруппы планируется провести несколько министерских встреч.
В частности, на этой неделе проходит встреча министров иностранных дел и обороны ЕС, которую перенесли в Брюссель из Будапешта.
По словам чиновников, Донохью, вероятно, оценит настроение на переговорах в Брюсселе, прежде чем принимать решение об отмене встречи.
Как известно, сразу же после начала венгерского председательства премьер Венгрии Виктор Орбан отправился в "миротворческое турне", в том числе в Москву; в Евросоюзе отмежевались от его действий и отметили, что Орбан в этих поездках представляет только свою страну.
В Европейской комиссии говорят, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.