Допоможи визначити сотню лідерів України для проєкту "УП-100"
Цьогоріч "Українська правда" вже вдруге нагородить сотню лідерів України, які мають значний вплив на розвиток України.
Кожен з вас також може відзначити тих, хто на вашу думку гідний цієї відзнаки. Серед них можуть бути і ваші друзі, знайомі або близькі.
Опісля, ми зберемо та опрацюємо всі анкети, а незалежні експерти оберуть найкращих з кращих.
Також просимо коротко аргументувати чому саме ці кандидати заслуговують на відзнаку від УП.
Категорії, за якими пройде голосування: державне управління, захисники, суспільство, бізнес, спорт, культура.
Учасники рейтингу оцінюються за наступними критеріями:
- внесок у перемогу та розбудову української державності;
- вплив на суспільно-політичні процеси;
- лідерство;
- доброчесність;
- медійність.
Дедлайн подачі заявок: 15 вересня.
Заповнюйте форму на посиланням.