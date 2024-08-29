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Допоможи визначити сотню лідерів України для проєкту "УП-100"

"Українська правда"Четвер, 29 серпня 2024, 14:15
Допоможи визначити сотню лідерів України для проєкту УП-100

Цьогоріч "Українська правда" вже вдруге нагородить сотню лідерів України, які мають значний вплив на розвиток  України. 

Кожен з вас також може відзначити тих, хто на вашу думку гідний цієї відзнаки. Серед них можуть бути і ваші друзі, знайомі або близькі.

Опісля, ми зберемо та опрацюємо всі анкети, а незалежні експерти оберуть найкращих з кращих.

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Також просимо коротко аргументувати чому саме ці кандидати заслуговують на відзнаку від УП.

Категорії, за якими пройде голосування: державне управління, захисники, суспільство, бізнес, спорт, культура.

Учасники рейтингу оцінюються за наступними критеріями:

ВІДЕО ДНЯ

- внесок у перемогу та розбудову української державності;

- вплив на суспільно-політичні процеси;

- лідерство;

- доброчесність;

- медійність.

Дедлайн подачі заявок: 15 вересня.

Заповнюйте форму на посиланням

УП 100
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