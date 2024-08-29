Помоги определить сотню лидеров Украины для проекта "УП-100"

В этом году "Украинская правда" уже второй раз наградит сотню лидеров Украины, которые имеют значительное влияние на развитие Украины.

Каждый из вас также может отметить тех, кто по вашему мнению достоин этой награды. Среди них могут быть и ваши друзья, знакомые или близкие.

После, мы соберем и обработаем все анкеты, а независимые эксперты выберут лучших из лучших.

Реклама:

Также просим кратко аргументировать почему именно эти кандидаты заслуживают награду от УП.

Категории, по которым пройдет голосование: государственное управление, защитники, общество, бизнес, спорт, культура.

Участники рейтинга оцениваются по следующим критериям:

ВИДЕО ДНЯ

- вклад в победу и развитие украинской государственности;

- влияние на общественно-политические процессы;

- лидерство;

- добропорядочность;

- медийность.

Дедлайн подачи заявок: 15 сентября.

Заполняйте форму по ссылке.