Кулеба переконує ЄС, що допомога у збитті ракет РФ не зробить Польщу стороною війни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба планує порушити питання у розмові зі своїми колегами з Євросоюзу про можливість дозволити використання можливостей протиповітряної оборони країн ЄС, зокрема Польщі, для захисту частини повітряного простору України.

Джерело: український міністр у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Кулеба відкинув аргумент про те, що допомога Україні у збитті ракет зробить Польщу стороною війни.

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Пряма мова: "Аргумент, що це зробить когось із них учасником війни, не має під собою підстав. Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету або безпілотник, який летить у вашому напрямку і може завдати шкоди вашій власній території".

Деталі: Очільник МЗС також зазначив, що хоче, щоб сусідні країни підняли свою підтримку України на новий рівень.

"Йдеться про літаки, які не лише літатимуть у польському повітряному просторі, але й будуть здатні перехоплювати російські ракети в українському повітряному просторі", – сказав він.

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Кулеба нагадав, що президент Володимир Зеленський обговорив це з главою НАТО Єнсом Столтенбергом на саміті Альянсу в липні.

"З того часу ми працювали над цим через військові та дипломатичні канали, але настав час прийняти рішення. Ви бачили нещодавно, наскільки серйозними були російські ракетні і безпілотні атаки", – зазначив український міністр.

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