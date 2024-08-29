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Кулеба убеждает ЕС, что помощь в сбивании ракет РФ не сделает Польшу стороной войны

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 14:56
Кулеба убеждает ЕС, что помощь в сбивании ракет РФ не сделает Польшу стороной войны
Дмитрий Кулеба. фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планирует поднять вопрос в разговоре со своими коллегами из Евросоюза о возможности разрешить использование возможностей противовоздушной обороны стран ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины.

Источник: украинский министр в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда"

Детали: Кулеба отверг аргумент о том, что помощь Украине в сбивании ракет сделает Польшу стороной войны.

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Прямая речь: "Аргумент, что это сделает кого-то из них участником войны, не имеет под собой оснований. Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может нанести вред вашей собственной территории".

Детали: Глава МИД также отметил, что хочет, чтобы соседние страны подняли свою поддержку Украины на новый уровень.

"Речь идет о самолетах, которые не только будут летать в польском воздушном пространстве, но и будут способны перехватывать российские ракеты в украинском воздушном пространстве", – сказал он.

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Кулеба напомнил, что президент Владимир Зеленский обсудил это с главой НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите Альянса в июле.

"С тех пор мы работали над этим через военные и дипломатические каналы, но пришло время принять решение. Вы видели недавно, насколько серьезными были российские ракетные и беспилотные атаки", – отметил украинский министр.

Предыстория:

  • 27 августа украинский президент Владимир Зеленский отметил, чтобы хотел помощи от Варшавы по крайней мере со сбиванием ракет над западной частью Украины, которые идут курсом в сторону Польши.
  • Глава польского Минобороны уже сказал, что решение о разрешении на сбивание в воздушном пространстве Украины российских ракет и боевых дронов с помощью польских систем ПВО вызывает скептическую оценку среди стран НАТО.

Кулеба Дмитрийпомощь УкраиневойнаПольша
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