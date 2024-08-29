ВАКС стягнув у дохід держави квартиру керівника одного з ТЦК

Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглась стягнення в дохід держави квартири в новобудові, що належить керівнику одного з ТЦК на Вінниччині Роману Потерлевичу.

Джерело: САП, джерело УП



Дослівно прокуратура: "29 серпня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та стягнення його в дохід держави, що належить керівнику одного з об’єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області (ОМТЦК)".



Деталі: За даними УП, йдеться, про Романа Потерлевича. На підставі матеріалів ДБР та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що близький родич керівника ОМТЦК за його дорученням набув актив у виді новозбудованої квартири у передмісті Вінниці вартістю понад 1,9 млн грн.

Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення в дохід держави цього активу.



Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі, зазначають прокурори.



Зазначено, що рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

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