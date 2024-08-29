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ВАКС взыскал в доход государства квартиру руководителя одного из ТЦК

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 15:22
ВАКС взыскал в доход государства квартиру руководителя одного из ТЦК
Роман Потерлевич. фото с сайта presspoint.in.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура добилась взыскания в доход государства квартиры в новостройке, принадлежащей руководителю одного из ТЦК в Винницкой области Роману Потерлевичу.

Источник: САП, источник УП

Дословно прокуратура: "29 августа 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным актива на сумму более 1,9 млн грн и взыскании его в доход государства, принадлежащего руководителю одного из объединенных городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки Винницкой области (ОМТЦК)".

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Детали: По данным УП, речь идет о Романе Потерлевиче. На основании материалов ГБР и доказательств, самостоятельно полученных прокурором САП, установлено, что близкий родственник руководителя ОМТЦК по его поручению приобрел актив в виде новой квартиры в пригороде Винницы стоимостью более 1,9 млн грн.

Учитывая выявленное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства этого актива.

Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме, отмечают прокуроры.

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Указано, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

ТЦКнедвижимостьАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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